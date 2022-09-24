«Должен опоясывать всю планету». Смогут ли Россия и Беларусь стать центром развития биосферных технологий?

Новости Беларуси. Земля – для жизни, а космос – для индустрии. Вопросы дальнейшего развития земной цивилизации на протяжении двух дней обсуждали на V Международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация ближнего космоса: проблемы, идеи, проекты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О внеземных идеях научного сообщества Союзного государства – наш корреспондент Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Глобальное потепление, ущерб климату руками людей – проблемы общемировые. Но новое решение найдено – перенос вредной индустрии в космос, консолидация общечеловеческих усилий, создание экомира. И это идеи, которые имеют реальное воплощение.

Главная цель – вывести производства, загрязняющие нашу планету, за пределы Земли. Задача кажется сложновыполнимой. Но участники V Международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация ближнего космоса: проблемы, идеи, проекты» нашли решения и не только озвучили их в своих докладах, но и многие из них успешно опробовали на практике. И доказали: реализация возможна, учитывая нынешний уровень развития науки и техники. Взамен ракете – экологически чистый летательный аппарат.

Виктор Гарах, заместитель генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии»:

Общепланетарное транспортное средство представляет летательный аппарат, который находится в плоскости экватора. По конструкции похож ближе всего к тороиду, сечением примерно полтора метра, в сердцевине которого находится линейный электродвигатель.

Ученые подчеркивают, что на сегодняшний день это самый глобальный инженерный проект человечества за всю его историю. В условиях замкнутой системы нашей Земли можно только замедлить процесс экологической катастрофы, но остановить его нельзя. Единственное решение – направить вектор индустриального развития в космос.

Денис Исаев, директор ООО «Астроинженерные технологии»:

Этот проект самый сложный, в том числе технически. Он должен опоясывать всю планету по экватору, охватывая все экваториальные страны и, конечно же, океаны и моря. Соответственно, горизонт планирования, горизонт реализации этого проекта достаточно длинные.

Научно-техническая космическая конференция проходит уже в пятый раз. В 2022 году инновационная площадка собрала представителей сообщества ученых, лидеров мнений и немало почетных гостей, среди которых российский космонавт, один из рекордсменов мира по суммарному времени пребывания в космосе – Сергей Авдеев. Такой состав участников не единственная особенность V конференции.

Евгений Петров, заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Струнные технологии»:

Значительная часть докладов является преемственной. И те работы, которые были начаты, допустим, в рамках первой конференции, за время, прошедшее с того момента, они существенно продвинулись. Конференция дала старт новому вектору развития, где ключевая роль должна принадлежать отечественным технологиям, разработанным и внедренным в Союзном государстве. Представители науки обозначили, что уже сделано, и наметили планы на будущее.

Анатолий Юницкий, генерaльный конструктор ЗАО «Струнные технологии:

Союзное государство России и Беларуси может стать центром перезагрузки мировой экономики на биосферный путь цивилизационного развития. Во всех ключевых отраслях. Это новый экологически чистый транспорт, новая биоэнергетика, новая урбанистика. И, конечно же, органическое сельское хозяйство.