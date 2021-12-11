Лазуткин: китайцы поставили условие, что их компании не будут работать с Литвой. И это огромный удар по её экономике

Новости Беларуси. Вчера, 10 декабря, стало известно, что пресс-секретарь крупной иностранной компании, которая имела доступ к огромному количеству закрытой информации, 1,5 года сливал ее иностранным экстремистам и беглым террористам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вдруг после его задержания за него начали заступаться послы и руководство самой компании. Об этом, а также безумии литовских политиков и новом военно-патриотическом клубе авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Тема у нас международная, но начать предлагаю с внутреннего инцидента – задержания пресс-секретаря компании А1, который 1,5 года сливал личные данные пользователей, которые должны быть защищены, то есть это коммерческая тайна. Сливал данные литовским террористам, чтобы они потом это публиковали, давили на людей. Мы уже делали программу о таком новом буржуинстве, которое против нашего государства выступает. Это пример этого? «Почему он так хорошо знаком с Мотолько? Может быть, у них общие интересы?»

Андрей Лазуткин, политолог:

Допустим, у этого человека появилась информация, что он голубой, например. Но почему такой человек удобен для работы с ним? Потому что всегда есть определенная почва для вербовки. То есть если человек начал сотрудничество с людьми типа Мотолько, то, с одной стороны, он с ними работает, получает деньги. Но если он отказывается дальше с ним работать, то сразу появляется некий компромат, который всегда можно слить и человека просто выбить из колеи полностью, потому что вроде он имеет должность, не сможет ее дальше занимать, он всегда будет работать с вами дальше. Второй вопрос: почему он так хорошо знаком с Мотолько? Может быть, у них общие интересы? Это простой ответ. А реальность такова, что тот же Мотолько, как и другие люди, до 2020 года занимались рекламой. То есть они окучивали крупные компании с крупным иностранным капиталом на коммерческие подряды. Мы вас прорекламируем – машины, телефоны, услуги связи и прочее – вы нам дадите денег. А кто в компании отвечает за эти вопросы? В первую очередь, пресс-секретарь. То есть через него нарезались подряды этим оппозиционерам. А А1 – это одна из самых крупных компаний по капитализации. Безусловно, это прекрасная кормушка, в которую, если у вас есть друзья, вы их туда потянете, и все будет замечательно. До 2020 года эти связи уже были, а потом они просто их продолжили в качестве такого прикрытия. Григорий Азаренок:

Мы пока не утверждаем, но все понимают, что змагар пресс-секретарь действовал самостоятельно – это очень сложно представить. Это огромный риск для него быть посаженным в тюрьму, уволенным. Я так понимаю, логично подумать о том, что он делал это не сам. Андрей Лазуткин:

Вы должны понять, что есть некая корпоративная этика. Когда вы руководитель такой структуры, у вас есть выбор: либо вы этого человека защищаете и берете на себя ответственность за то, что он делал, либо вы говорите, что мы не знали, что он делал. Надо разбираться, давайте подождем, проверим. Вы увидели, как они себя сразу повели. Это говорит о том, что он, видимо, подчинялся непосредственно руководителю компании, как обычно это бывает с пресс-секретарями. Безусловно, надо доказать, у кого какой был умысел, какие он получал приказы, как он действовал – самостоятельно, не самостоятельно, почему МИД Австрии уже начинает эти вопросы поднимать.

Григорий Азаренок:

Тогда перейдем на уже международную тему. У Литвы, ее руководства шизофрения? Что они творят? Зачем эта война с Китаем, которая ее уже раздавила фактически тем, что он выкинул ее из таможенного реестра? Много у Америки холуев, но так еще никто не действовал. «Все-таки американская «крыша» о вас худо-бедно, но заботится» Андрей Лазуткин:

Не надо думать, что там живут и работают какие-то дурачки. Если брать ВВП Литвы, то где-то 1 % идет на прямой экспорт в Китай – то, чего они сейчас лишились. Но если вы литовский бизнесмен, вы пойдете в Латвию, Эстонию, зарегистрируете там какую-то новую фирму и будете работать дальше. Но что для них более опасно? Китайцы поставили условие, что наши китайские компании не будут работать с вами. Григорий Азаренок:

И транснациональные корпорации, которые сотрудничают с Китаем, должны отказаться от сотрудничества с Литвой. Андрей Лазуткин:

Да. И это уже огромный удар по литовской экономике. Потому что то, что есть в Евросоюзе, весь бизнес, он с большой долей китайской капитализации. Поэтому для Литвы это будет очень и очень болезненно. Но, опять же, давайте посмотрим дальше. Наверное, они будут есть траву, развалятся, вымрут? Ничего подобного, Григорий. Там все будет более-менее, наверное, как сейчас. Потому что внешнее управление имеет тоже свои некие плюсы. Все-таки американская «крыша» о вас худо-бедно, но заботится. И заботится она всегда за счет кого-то. Когда у нас появился первый такой прецедент с Украиной, когда целое государство, по сути, было слито под американцев, то это государство отдали на кормление сателлитам чуть рангом повыше. То есть Польша и Литва с этого неплохо поимели. Если вы помните 2015 год, когда еще был Порошенко у власти, он начал реформу в украинском правительстве. И тогда была набрана целая команда иностранцев. Это были грузины и известный литовский миллиардер, которого поставили руководить украинской экономикой. То есть вчера вы были гражданин Литвы, а сегодня вам дали паспорт Украины. Абромавичюс его фамилия. И этот человек имел, скажем так, большие нефтяные компании, которые продавали топливо. Что он начал делать? Продавать свое топливо в Украину через ряд посредников. Он этим год занимался, потом его просто выгнали. Казалось бы, как это все связано? Американцы говорят своим товарищам: смотрите, вот у нас появился новый кандидат на вступление в ваш замечательный Европейский союз. Но с него сначала надо всем покормиться – тем, кто стоял до вас еще в очереди. Поэтому вот, пожалуйста, Польша, Литва – начинайте действовать, это ваши куски. Получается, что этот актив перетекает просто из Украины в ту же Литву, Прибалтику, Польшу. И они уже с этого что-то поимели. Потому что Польша получила рабочую силу, Литва получила сбыт топлива. Возможно, Латвия что-то получила. По сути, это система, которая работает за счет привлечения новых членов. Как финансовая пирамида. Поэтому Литва, когда она соглашалась на эти все вещи, они четко представляли себе, как это будет работать. Будет непросто, конечно, но американцы нас прикроют. И они, в принципе, до сих пор так считают.

Григорий Азаренок:

Тогда ее поведение по поводу Беларуси? Вот мы видим какую-то просто комедию, на самом деле. Прошел транш, и поэтому американские санкции не успели подействовать, и поэтому Ландсбергис и министр транспорта уйдут в отставку. Короче, какая-то ахинея. Что там на самом деле происходит? «Когда появился союз России и Беларуси, прибалтам тоже предложили: ребята, выбирайте» Андрей Лазуткин:

Ищите виноватого, ищите стрелочника. Потому что проще поменять руководство МИДа, чем поменять всю свою политику, правильно? Григорий Азаренок:

Но не из-за транша… Ладно, в любом случае, мы найдем, куда переправить свои грузы. Но это, я так понимаю, может, ответственность за китайский демарш?

Андрей Лазуткин:

Знаете, давайте посмотрим немножко назад. Что было с Литвой еще в 1990-е годы? Григорий Азаренок:

Причем кто? Ландсбергис, это там чуть ли не святой человек. Они его там в президенты готовят, это же внук великого директора «Саюдиса». Андрей Лазуткин:

Скажем так, они были святыми людьми в начале 1990-х годов, когда еще были живы все эти народные фронты и они только-только взяли власть, в том числе в Прибалтике. Но потом, когда уровень жизни чудовищно упал, когда начались эти все проблемы, националисты стали непопулярны. И тогда уже, в середине-конце 1990-х, замаячили новые интеграционные образования с Россией. Когда появился союз России и Беларуси, прибалтам тоже предложили: ребята, выбирайте. Либо вы идете в Европейский союз, либо идете к нам, получаете дешевое топливо, газ, нефть. И там элиты очень сильно колебались. Такие же колебания были и у нас в это время. Но мы выбрали один путь, который, кстати, на референдуме был проголосован. А литовцы решили, что будут вступать в Европейский союз. А что такое Европейский союз? Вы не можете туда прийти и сказать: я такой хороший, возьмите меня со всем, что у меня есть. У них тогда были порты, была своя нефтепереработка, был неплохой транзит, были остатки еще промышленности, было сельское хозяйство неплохое. С этим всем надо было попрощаться. Потому что Европейский союз – это специализация. Когда вы туда вступаете, вы все это должны закрыть. «МИД и разведка – одно и то же там. Это англо-саксонская система»

Григорий Азаренок:

Вы – только шпроты, все. Андрей Лазуткин:

Да, безусловно. И вот, там шпроты, определенное сборочное производство. Сантехника литовская и остальное все. И тогда они свой выбор сделали. Но, скажем так, это 2004 год. Они вступают в Европейский союз, начинаются тут же скандалы с американцами. Помните, когда там обнаружили тюрьму ЦРУ. Наверное, ее только вчера открыли, а сегодня уже скандал. Ай-яй-яй, как плохо. Нет, с американцами они начали работать гораздо раньше, еще до того, как они вступили в Европейский союз. И эти связи были наработаны именно по линии спецслужб. И вы сегодня говорите: что там с литовским МИДом? Григорий, вы должны знать, что на Западе как организована разведка, например? Там нет отдельных структур, они все работают при местном МИДе. По сути дела, МИД и разведка – одно и то же там. Это англо-саксонская система вот этих вот структур. Конечно, безусловно, американцы будут именно там присутствовать в первую очередь. Что касается, допустим, роли Литвы в той дестабилизации, которая у нас была год назад. Например, там есть некий коттедж, где проживает чета Тихановских, младший Вячорка. Григорий Азаренок:

Мы недавно удивлялись: 400 тысяч евро, но как мы увидели, сколько идет на [формирование, признанное экстремистским в Беларуси – прим. ред.], но польское крыло. Там 1,2 миллиона. Поэтому, Светка, оказывается, еще нищебродка. Андрей Лазуткин:

Нет, Григорий. Все там нормально. Вы подумайте. С точки зрения потребителя коммунальных услуг. Света они столько нажгли на эти деньги? Или, может быть, там купили еды себе много? Такие расходы бешеные. Нет, просто там идет как бы комплекс мероприятий охранных еще. На всю эту структуру. Потому что нельзя просто так пригласить црушников и поселить их в коттедж. Живите там, работайте.

Григорий Азаренок:

Да, Маша Петрашко снимала – вокруг Светы там 10 амбалов здоровых. «С территории Литвы против нас оппозиция работала последние лет 15 точно» Андрей Лазуткин:

Вы должны понимать, что должна быть некая операционная база, где они все находятся. Где их там не просто кормят, их охраняют, они там имеют защищенную связь, транспорт свой, все остальное. Определенные компании, которые с ними могут работать. И все это тянет не просто вложение денег, еще должна быть инфраструктура под эти подрывные действия. А с территории Литвы против нас оппозиция работала последние лет 15 точно. Григорий Азаренок:

Тот же Мотолько там сидит. Андрей Лазуткин:

Вильнюс всегда был таким основным центром, Киев с ним конкурировал, а Польша была даже, наверное, третьим по размеру, если брать именно с точки зрения организационных структур. Поэтому ничего здесь нет удивительного. И сегодня всем этим как занимались американцы, так они продолжают заниматься. И то, что они утворили с этим Китаем, безусловно, это не воля Брюсселя, Германии или литовского народа, который там еще пока остался. Григорий Азаренок:

Который за Тайвань переживает.