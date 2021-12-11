«Я счастлива появлению на свет малышки. Спасибо врачам центра». Пообщались с беженками, которые родили девочек

Новости Беларуси. К ситуации на границе. Пятые выходные и 34-й день – именно столько беженцы ждут гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент это около 1 000 взрослых и полутора сотен детей. К слову в ночь с 10 на 11 декабря на свет появились еще две малышки. Событие хоть и радостное, но, когда приходит осознание, насколько туманно их будущее, становится не по себе. С верой в лучшее – репортаж Кристины Протосовицкой.

Ханда Ибрагим Джума не может налюбоваться на свою малышку. Папа девочки еще не знает, что она появилась на свет. У Ханды нет телефона, чтобы поделиться новостью.

А вот ее соседка по палате Баназ уже отправила первые фото маленькой Мелины своей четырехлетней дочке и мужу Ребазу.

Баназ Али Фарадж, беженка:

Я счастлива появлению на свет малышки. Спасибо врачам центра. Они очень хорошие. Сейчас с нами все в порядке. Уже отослала фото мужу.

Когда к новоиспеченному папе подошли журналисты, он еще спал в торгово-логистическом центре после бессонной ночи ожидания. Счастливый Ребаз уверен, что дочь – настоящая красавица. Для нее он желает лучшего будущего, ради этого готов ждать здесь сколько угодно. «Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки. Читайте здесь.

Обеих мам госпитализировали в Гродненский областной клинический перинатальный центр, где белорусские врачи провели кесарево сечение по медицинским показаниям. Женщины и малышки чувствуют себя хорошо. Общаться медикам не всегда просто: словарный запас английского у девушек небольшой. Впрочем, всегда можно найти выход.

Анастасия Карикова, врач-акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра:

Крепкие, здоровые, хорошие, красивые детки. Используем разные методы: что-то пишем, что-то рисуем, Google-переводчик используем. Как-то находим общий язык. Читайте здесь.

Всего в перинатальном центре в Гродно сейчас находятся пять женщин-беженок, в том числе две беременные (14 и 20 недель). Во имя будущего своих детей они так стремятся попасть в Европу, ведь их дома превратили в руины. Беженцы делятся эмоциями и уже, кажется, не скрывают разочарования. Они ехали и верили в европейских политиков, которые оперативно, на уровне даже одного твита в социальных сетях принимают решения. А по факту это 34 дня ожидания. 34 дня реалити, где действующие лица – люди с настоящими судьбами.

– Почему тебе страшно возвращаться в свою страну?

– Да потому что они убьют нас, и это очень опасно для нас – возвращаться домой. Дети напуганы. У нас достаточно еды и воды, у нас есть душ. У нас есть все, что нужно.