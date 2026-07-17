Новости по тегу #Петр Елфимов

Патриотическая акция, конкурсы, интерактивы, диалоговые площадки, песни и танцы ждут участников и гостей праздника. Объединять под флагом «Славянского базара» молодое поколение – уже традиция культурного форума.
Петр Елфимов поделился впечатлениями от юбилейного фестиваля в Витебске.
Представительница Беларуси Валерия Бернатович выйдет на сцену пятой в первый конкурсный день и 9-й – во второй.
Программа составлена из песен Владимира Мулявина, Игоря Лученка и знаменитых хитов ансамбля «Песняры». Была душевная и теплая атмосфера, потому что, к этому располагает сама музыка и долгожданная встреча со зрителями.
Название программы в 2025 году «Время наших Побед – время новых надежд!».
«Это грандиозное событие. Всем, кто не видел, очень советую посмотреть и сам «Марафон» в записи. И очень советую посмотреть номер, в котором я принимал участие».
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33