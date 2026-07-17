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Новости по тегу #Петр Елфимов

Дни молодежи стартуют на «Славянском базаре в Витебске»
17 июля 2026 07:57

Дни молодежи стартуют на «Славянском базаре в Витебске»

Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом
16 июля 2026 07:55

Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом

Определились стартовые номера участников на конкурсе молодых исполнителей в Витебске
11 июля 2025 19:58

Определились стартовые номера участников на конкурсе молодых исполнителей в Витебске

Пётр Елфимов о сольнике на «Славянском базаре»: Витебские зрители занимают в моей душе особенное место
11 июля 2025 10:21

Пётр Елфимов о сольнике на «Славянском базаре»: Витебские зрители занимают в моей душе особенное место

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси
03 июля 2025 17:28

Гала-концерт ко Дню Независимости прошёл в Большом театре Беларуси

Выходя на такую площадку, чувствуешь, что ты на родной земле! Пётр Елфимов о «Марафоне единства»
27 января 2025 09:26

Выходя на такую площадку, чувствуешь, что ты на родной земле! Пётр Елфимов о «Марафоне единства»

«Он жил музыкой». Почему Финберга называли человек-оркестр?
30 сентября 2022 13:07

«Он жил музыкой». Почему Финберга называли человек-оркестр?

Каким был Финберг вне работы? Воспоминания коллег
30 сентября 2022 11:50

Каким был Финберг вне работы? Воспоминания коллег

У музыкантов должно было быть высшее образование. По каким критериям Михаил Финберг отбирал людей в коллектив?
30 сентября 2022 11:44

У музыкантов должно было быть высшее образование. По каким критериям Михаил Финберг отбирал людей в коллектив?

Называл брак ошибкой. Почему Финберг никогда не рассказывал о личной жизни?
30 сентября 2022 10:08

Называл брак ошибкой. Почему Финберг никогда не рассказывал о личной жизни?

«Отбор достаточно жёсткий». Кого брали в Президентский оркестр Республики Беларусь?
24 апреля 2022 06:30

«Отбор достаточно жёсткий». Кого брали в Президентский оркестр Республики Беларусь?

В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр
11 декабря 2021 19:14

В 1970-е в цирк ходили «на Финберга». Вспоминаем, каким был великий дирижёр