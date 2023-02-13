«Одни говорят «нам надо идти направо», другие говорят «налево». Как будет действовать ВНС?

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу». Алена Сырова, СТВ:

А можно простой, может, где-то и глупый вопрос? С точки зрения того, как это будет работать, давайте смоделируем критическую ситуацию. Одни говорят «нам надо идти направо», другие говорят «налево». Общество никак не может разобраться, что делать. Созывают Всебелорусское народное собрание. Что происходит дальше?

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:

Это же будут люди с мест. Они же будут отражать мнения граждан. Там, где они работают и живут. Алена Сырова:

То есть мы все приезжаем во Дворец Республики, 1 200 человек. Григорий Василевич:

ВНС будет консолидировать общее мнение. Это не значит, что может быть ожесточенная борьба, но позиции могут быть выслушаны, а затем эти 1 200 примут решение. Стратегия развития страны как раз утверждается на ВНС. Это же замечательно. Не просто исполнительная власть, а представительная власть будет работать. Коллега сказал, что мы еще не видели тех проблем. Да я прекрасно помню 1994-1996, даже еще некоторые годы потом, что было, какое противостояние.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Но все-таки противостояние в 1990-х закончилось на том, что молодой Президент, пришедший к власти. Взял все в свои руки и сказал: теперь будет так! Парламент этим занимается, ЦИК занимается этим. Алена Сырова:

Игорь, ты сам говорил о том, что на перспективу, что будет. Григорий Василевич:

Я как раз не возражаю против того. Более того, был за этот курс. Но это просто показывает, что конфликт между ветвями власти – это плохо для государства, общества, для страны. Это плохо. Консолидация власти – это позитивно, хорошо. И когда мы увлекаемся каким-то наукообразием, разделением властей. Монтесье, если уж вспоминать, писал о взаимодействии властей. Не о разделении, а о взаимодействии. И мы сейчас видим на примере Всебелорусского народного собрания, что ветви власти будут взаимодействовать. Да, у парламента есть свои полномочия, у правительства свои. Кстати, и суд будет входить, но это не значит, что суд будет зависим от того, что исполнительная либо иная власть решит. А наш опыт как раз показывает, что мы переживали эти трудные времена. Кто знает, что будет через год-два?

Алена Сырова:

Давайте простыми словами поясним, как это решение будут принимать. Сам механизм. Кирилл Казаков, СТВ:

Большинством голосов, правильно?