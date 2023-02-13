«Молодёжь – это всегда будущее». К «Зачётному разговору» присоединились студенты минского колледжа

Новости Беларуси. О политике, обстановке в стране и других актуальных темах. Информационно-просветительская акция объединяет белорусскую молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 13 февраля, участниками «Зачетного разговора» стали учащиеся столичного колледжа техники и технологий строительства.

Закрытых для обсуждения тем в кругу единомышленников не было. Встречу разделили на две части: тренинг и вопрос-ответ. Говорили о бизнесе, самореализации, трудоустройстве и военно-политической обстановке. Цель проекта – не только рассказать о нынешней ситуации внутри страны и на внешнем контуре, но и получить обратную связь от молодежи. Учащиеся активно общались со спикерами и задавали свои вопросы.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Молодежь – это всегда будущее. От нее зависит формирование политических, экономических, социальных процессов через 5, 10 лет и последующие годы. И, естественно, если мы занимаемся молодежью, мы направляем, рассказываем, подсказываем ей, то тем самым мы помогаем понять молодежи все процессы и не стать жертвами манипуляций наших оппонентов.

Впечатления просто замечательные, очень много эмоций, нового очень много. И в плане психологии, и в плане того, какие мы цели затрагивали. И, в принципе, мне очень сильно понравилось.

Обсуждения понравились этого всего: политики, не политики. Вот эти тесты на IQ, это правда полезно. Обсуждение реально дает какой-либо смысл жизни, становится интереснее.