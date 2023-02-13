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«Молодёжь – это всегда будущее». К «Зачётному разговору» присоединились студенты минского колледжа

13 февраля 2023 16:26
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Новости Беларуси. О политике, обстановке в стране и других актуальных темах. Информационно-просветительская акция объединяет белорусскую молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 13 февраля, участниками «Зачетного разговора» стали учащиеся столичного колледжа техники и технологий строительства.

«Молодёжь – это всегда будущее». К «Зачётному разговору» присоединились студенты минского колледжа-1

Закрытых для обсуждения тем в кругу единомышленников не было. Встречу разделили на две части: тренинг и вопрос-ответ. Говорили о бизнесе, самореализации, трудоустройстве и военно-политической обстановке. Цель проекта – не только рассказать о нынешней ситуации внутри страны и на внешнем контуре, но и получить обратную связь от молодежи. Учащиеся активно общались со спикерами и задавали свои вопросы.

«Молодёжь – это всегда будущее». К «Зачётному разговору» присоединились студенты минского колледжа-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Молодежь – это всегда будущее. От нее зависит формирование политических, экономических, социальных процессов через 5, 10 лет и последующие годы. И, естественно, если мы занимаемся молодежью, мы направляем, рассказываем, подсказываем ей, то тем самым мы помогаем понять молодежи все процессы и не стать жертвами манипуляций наших оппонентов.

«Молодёжь – это всегда будущее». К «Зачётному разговору» присоединились студенты минского колледжа-7

Впечатления просто замечательные, очень много эмоций, нового очень много. И в плане психологии, и в плане того, какие мы цели затрагивали. И, в принципе, мне очень сильно понравилось.

«Молодёжь – это всегда будущее». К «Зачётному разговору» присоединились студенты минского колледжа-10

Обсуждения понравились этого всего: политики, не политики. Вот эти тесты на IQ, это правда полезно. Обсуждение реально дает какой-либо смысл жизни, становится интереснее.

«Молодёжь – это всегда будущее». К «Зачётному разговору» присоединились студенты минского колледжа-13

Встречи на равных помогают учащимся глубже разобраться в происходящих политических и экономических процессах. А также повышают уровень доверия молодежи к представителям власти.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Алексей Авдонин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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