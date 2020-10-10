Он 20 лет назад переехал из Армении: «Я не хотел бы, чтобы в Беларуси получилось такое… братское убийство»

Новости Беларуси. Мирное небо Беларуси. Особую ценность его ощущают те, чья родина сегодня превратилась в арену военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мирное небо Беларуси. Особую ценность его ощущают те, чья родина сегодня превратилась в арену военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гамлет Оганян, житель Бреста:
В 1996 году, когда кончилась война, я ушел оттуда, чтобы мои дети не видели то, что я видел. И как-то судьба привела в такой спокойный уютный маленький рай на свете. Уже 20 лет, привык, живу. Мои дети здесь выросли. У меня младшая дочка замуж вышла за белоруса. У меня внучка – метиска. Я часто ее называю бульбашка.
Гамлет Оганян из Армении. Его призвание – тренировать детей. Он их обучал гимнастике и акробатике. Но война ворвалась в его жизнь сначала в Афганистане, а потом, по сути, в родном доме – в Армении в 1991-м. Жестокая и беспощадная.
Гамлет Оганян:
Если бы знал, что я свою жизнь отдаю из-за этого – я отдал бы, чтобы эти дети вернулись домой к своим матерям, подарили своим матерям улыбку. Поверьте, люди, которые не видели войну, не знают, что это такое, – им не понять. Когда нас отправили – о-о-о, пойдем, будем стрелять. А когда попадешь, увидишь это – потом всю жизнь, поверьте, нету ночи, дня, что не будешь вспоминать этот ад. Ребята, честное слово – остановитесь, хватит.
Чтобы вырастить детей и увидеть внуков, он выбрал жизнь под белорусским мирным небом.
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Сегодня Гамлет уже на пенсии, работа вахтером скорее для души. Каждый день, как признается, проживает для людей.
Гамлет Оганян:
Часто сам себе задаю вопрос: дерутся короли, страдает народ? Сколько денег тратят на вооружение? А если бы эти деньги потратили – строили детский сад, больницы, институты, школы, сельское хозяйство, в котором нуждается весь мир, не только у нас, в Беларуси. Поверьте, я прошел это, и в данный момент чувствую, что там творится.
В Беларуси у Гамлета живет дочь с семьей. У них свой бизнес, налаженный мирный быт. Говорит, спокойствие и безопасность не могут стать разменной монетой.
Гамлет Оганян:
Я не хотел бы, чтобы в Беларуси получилось такое… братское убийство. У каждого народа есть свой интерес. Белорусы – это работяги добрые, они где-то и похожи на армян. С тобой поделят хлеб. В любой момент если тяжело, они придут на помощь. Люблю этот народ.
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