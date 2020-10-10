Он 20 лет назад переехал из Армении: «Я не хотел бы, чтобы в Беларуси получилось такое… братское убийство»

Новости Беларуси. Мирное небо Беларуси. Особую ценность его ощущают те, чья родина сегодня превратилась в арену военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гамлет Оганян, житель Бреста:

В 1996 году, когда кончилась война, я ушел оттуда, чтобы мои дети не видели то, что я видел. И как-то судьба привела в такой спокойный уютный маленький рай на свете. Уже 20 лет, привык, живу. Мои дети здесь выросли. У меня младшая дочка замуж вышла за белоруса. У меня внучка – метиска. Я часто ее называю бульбашка.

Гамлет Оганян из Армении. Его призвание – тренировать детей. Он их обучал гимнастике и акробатике. Но война ворвалась в его жизнь сначала в Афганистане, а потом, по сути, в родном доме – в Армении в 1991-м. Жестокая и беспощадная. Гамлет Оганян:

Если бы знал, что я свою жизнь отдаю из-за этого – я отдал бы, чтобы эти дети вернулись домой к своим матерям, подарили своим матерям улыбку. Поверьте, люди, которые не видели войну, не знают, что это такое, – им не понять. Когда нас отправили – о-о-о, пойдем, будем стрелять. А когда попадешь, увидишь это – потом всю жизнь, поверьте, нету ночи, дня, что не будешь вспоминать этот ад. Ребята, честное слово – остановитесь, хватит.

Чтобы вырастить детей и увидеть внуков, он выбрал жизнь под белорусским мирным небом. Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему армянка Севиндж живёт в Беларуси Сегодня Гамлет уже на пенсии, работа вахтером скорее для души. Каждый день, как признается, проживает для людей.