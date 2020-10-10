В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление Сергея Лаврова

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Решение достигнуто ночью на переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Встреча прошла в Москве при участии главы МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры по нагорнокарабахскому конфликту длились 10 часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. По итогам заседаний был сформирован и подписан совместный документ. Прекращение огня объявлено «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста».

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях. Второе: конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Третье: Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Четвертое: стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.