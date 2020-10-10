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В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление Сергея Лаврова

10 октября 2020 11:32
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В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Решение достигнуто ночью на переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Встреча прошла в Москве при участии главы МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление Сергея Лаврова-1

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление Сергея Лаврова-3

Переговоры по нагорнокарабахскому конфликту длились 10 часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. По итогам заседаний был сформирован и подписан совместный документ. Прекращение огня объявлено «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста».

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление Сергея Лаврова-6

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях. Второе: конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Третье: Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Четвертое: стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление Сергея Лаврова-9

Тем не менее СМИ продолжают сообщать об обстрелах на линии соприкосновения. Самая напряженная ситуация на южном направлении. Баку и Ереван уже обвинили друг друга в нарушении достигнутой договоренности. Стороны заявляют о значительных потерях противника.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Сергей Лавров # Фотофакт

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