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«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха

10 октября 2020 14:44
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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе был нарушен, не успев вступить в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха-1

Вскоре после полудня, когда взрывы должны были смениться тишиной, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении достигнутых договоренностей. Бои не прекращаются по всей линии соприкосновения. Самая напряженная ситуация на южном направлении.

«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха-4

Стороны заявляют о значительных потерях противника. Местные жители, судя по всему, предвидели подобное развитие событий – покидать убежища и подвалы не спешили.

«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха-7

Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять. Поэтому мы на чеку. И мы их не боимся.

«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха-10

Столько наших детей погибло. Так нам не надо. Мы этого не хотели никогда.

«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха-13

Не мы начали эту войну. Мы согласны на перемирие, чтобы не было войны, чтобы никто не погибал из наших детей. Чтобы мы опять, как раньше, созидали: строили церкви и школы, работали... Надеюсь, что будет перемирие.

«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха-16

Решение о прекращении огня было достигнуто ночью с 9 на 10 октября на переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Встреча прошла в Москве при участии главы МИД России.

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление Сергея Лаврова

Переговоры длились 10 часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. По итогам заседаний был сформирован и подписан совместный документ. Прекращение огня было объявлено «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста».

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Сергей Лавров # Фотофакт

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