«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе был нарушен, не успев вступить в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскоре после полудня, когда взрывы должны были смениться тишиной, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении достигнутых договоренностей. Бои не прекращаются по всей линии соприкосновения. Самая напряженная ситуация на южном направлении.

Стороны заявляют о значительных потерях противника. Местные жители, судя по всему, предвидели подобное развитие событий – покидать убежища и подвалы не спешили.

Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять. Поэтому мы на чеку. И мы их не боимся.

Столько наших детей погибло. Так нам не надо. Мы этого не хотели никогда.

Не мы начали эту войну. Мы согласны на перемирие, чтобы не было войны, чтобы никто не погибал из наших детей. Чтобы мы опять, как раньше, созидали: строили церкви и школы, работали... Надеюсь, что будет перемирие.

Решение о прекращении огня было достигнуто ночью с 9 на 10 октября на переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Встреча прошла в Москве при участии главы МИД России.

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление Сергея Лаврова

Переговоры длились 10 часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. По итогам заседаний был сформирован и подписан совместный документ. Прекращение огня было объявлено «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста».