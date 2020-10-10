Григорий Азарёнок: лицемерие как ржавчина пронизало все сферы современной жизни и этим летом пришло к нам

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020». Слушая заявления того или иного лидера Западной Европы, стараешься понять не то, что он сказал – это бессмысленно, каждое слово пусто и не обозначает ничего. Пытаешься понять зачем он это сказал, что имел в виду. Но это очень непросто, потому что главная пружина современной политики – лицемерие.

Григорий Азаренок:

Начнем с частности. Григорий Азарёнок ответил на комментарий Сергея Минаева Но это лишь частный пример лицемерия. Оно как ржавчина пронизало все сферы современной жизни. И этим летом пришло к нам.

Григорий Азаренок:

Абсолютное меньшинство нагло и беззастенчиво называть большинством – мерзкое лицемерие. Людей, выходящих с флагом полицаев, под которым жгли белорусские деревни, называть партизанами – кощунственное лицемерие. Вора, чье воровство доказывают западные спецслужбы и иностранные банкиры, считать честным и справедливым человеком – противное лицемерие. Продажную журналистку, то прославляющую Дзержинского, то проклинающую Советский Союз, называть великой писательницей, даже не читая ее книг, – гнусное лицемерие. Прохиндея, 20 лет крутившегося во власти, купленного в первые же дни шторма цветной революции, именовать великим дипломатом – позорное лицемерие.

Григорий Азаренок:

Утверждать, что протесты не управляются, видя, что люди, как стадо, ходят по времени и маршруту, который им нарисуют в Польше, и при этом кричать о достоинстве – глупое лицемерие. Все эти недоСМИ, лживые и продажные журналисты, всю весну доводили до исступленной истерики бедное население с коронавирусом. А когда наступил июнь, все резко убрали с логотипов и названий фразу «останься дома» и начали зазывать на массовые митинги и пикеты. При этом тогда заболеваемость оставалась на том же уровне. И ни у кого это не вызвало презрительного омерзения. Это глумливое лицемерие. Бабушка за Лукашенко – позорный элехтарат, бюджетник, быдло. Бабушка с бело-красно-белым флагом – чуть ли не святая. Озверелая пьяная толпа бросает камни и «коктейли Молотова» – воины света. ОМОН отвечает – фашисты и каратели. Вы погрязли во лжи, вы погрязли в липком и скользком лицемерии.

Григорий Азаренок:

Но это общемировая тенденция. Как можно назвать, когда нас начинает учить жизни и демократии государство, которое уже 30 лет издевается над своим народом? Где убивают несогласных журналистов, где не утихает гражданская война, в которой погибли более 10 тысяч человек? Где реабилитирован нацизм, а палач Бандера – национальный герой? Где население нищает и вымирает, где уничтожена промышленность? Где искусственно учинили религиозный раскол? Где олигархи ставят президентов и депутатов, и это знают все? Но они считают, что вправе учить нас. Это гнилое лицемерие. Блогер Алексей Голиков: предательство в том, что они побежали в оппозиционную прессу говорить, что всё, что они делали, ложь В 2015 году в Киеве был убит писатель Олесь Бузина. Случилось это после того, как он попал в базу сайта «Миротворец». В Украине до сих пор не расследовано это убийство. Одна из последних его книг – «Утешение историей».