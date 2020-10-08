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В Нагорном Карабахе растёт количество погибших, в больницы поступают сотни раненых

08 октября 2020 08:30
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Напряженная ситуация сохраняется в Нагорном Карабахе. Регион остается зоной боевых действий. Под обстрелами города и мелкие населенные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нагорном Карабахе растёт количество погибших, в больницы поступают сотни раненых-1

Стороны конфликта продолжают сообщать об уничтожении стратегических объектов и военной техники. По-прежнему растет количество погибших. В больницы поступают сотни раненых.

В Нагорном Карабахе растёт количество погибших, в больницы поступают сотни раненых-4

Ситуацию в Карабахе 8 октября намерены обсудить на международной встрече в Женеве. Участие в переговорах с Минской группой ОБСЕ примет глава МИД Азербайджана. Приедут ли на встречу представители Армении, пока неизвестно.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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