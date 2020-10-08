В Нагорном Карабахе растёт количество погибших, в больницы поступают сотни раненых

Напряженная ситуация сохраняется в Нагорном Карабахе. Регион остается зоной боевых действий. Под обстрелами города и мелкие населенные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны конфликта продолжают сообщать об уничтожении стратегических объектов и военной техники. По-прежнему растет количество погибших. В больницы поступают сотни раненых.