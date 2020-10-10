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Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси

10 октября 2020 21:11
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Новости Беларуси. Мирное небо Беларуси. Особую ценность его ощущают те, чья родина сегодня превратилась в арену военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси-1

Герои нашего следующего сюжета не понаслышке знают, что такое непримиримый конфликт длиной в десятилетия. Больше 20 лет назад они переехали в нашу страну из Азербайджана и Армении в надежде на лучшее будущее для своих детей. Сегодня, кажется, этот страшный сон в их жизни повторяется: звонки близких и тревожные сообщения в выпусках новостей – война снова стучится в двери, несмотря на расстояние.

Почему у разговора о мире не бывает пауз, знает Кристина Протосовицкая.

Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси-4

Севиндж Джафарова, жительница деревни Черни:
Я сама учила белорусский язык. Правда, может, мне не давалось так легко, как всем остальным, но мы не отказались.
Что-то из белорусских слов, может, вспомните?
Калі ласка. Я понимаю хорошо на белорусском, но разговаривать, может, даже где-то смущаюсь.

Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси-7

Севиндж было всего восемь, когда ее семья была вынуждена бежать от войны. В 90-е им пришлось дважды отказаться от дома – сперва в Армении, позже из-за непростой экономической ситуации и в самом Азербайджане. Жизнь с нуля начинали в деревне под Брестом, вдали от самых близких людей. Белорусская школа, после – судьбоносная поездка к родным, откуда девушка вернулась в нашу страну уже с мужем и дочерью Айлин. Здесь появилась на свет Мариам – девочке пять. А всего два месяца назад в их семье родилась Эмилия. Правда, во многом это стало заслугой брестских врачей.

Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси-10

Севиндж Джафарова:
Доченька моя родилась восьмимесячная, с патологией была. Ей оказана медицинская помощь на высочайшем уровне. Огромное спасибо врачам, которые старались, боролись за ее жизнь. Нас выписали на 10 день – это очень даже хороший показатель, был хороший уход за ребеночком. Важно, что дети растут в спокойной стабильной стране.

Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси-13

С малышками своей племяннице помогает тетя Пери. Для нее Беларусь тоже стала вторым домом. Первые тревожные новости застали Пери врасплох.

Он 20 лет назад переехал из Армении: «Я не хотел бы, чтобы в Беларуси получилось такое… братское убийство»

Дочь живет в Азербайджане, и каждый день они по традиции созваниваются. В то утро разговор не случился.

Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси-16

Пери Беджанова, жительница деревни Черни:
Не смогла связаться – стала волноваться. Стала какую-то информацию черпать из интернета и поняла, что началась. Это очень страшно, это очень больно, потому что мы сами прекрасно понимаем, что это мы сами беженцы. Мы сами пережили ситуацию, когда пришлось оставить свои дома, свою землю, могилы родных людей, предков. Мы сами мамы, и очень больно, что там гибнут дети, которые вообще ни в чем не виноваты, которые родились после всего этого.

Худой мир лучше доброй войны, считает Пери сегодня. В Беларуси для себя и своих близких она обрела самое важное – уверенность в завтрашнем дне.

Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси-19

Пери Беджанова:
Мы живем в очень чистой стране, опрятной, аккуратной. Мне очень нравится, что белорусы очень трудолюбивый народ. Самое такое, что прельщает. По большому счету люблю все здесь. Я с 15 лет здесь, поэтому и кухню люблю, и людей – прекрасных, добрых, чистых, открытых люблю.

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# Государственная социальная политика # общество # Севиндж Джафарова # Пери Беджанова # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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