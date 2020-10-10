Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси

Новости Беларуси. Мирное небо Беларуси. Особую ценность его ощущают те, чья родина сегодня превратилась в арену военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мирное небо Беларуси. Особую ценность его ощущают те, чья родина сегодня превратилась в арену военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Герои нашего следующего сюжета не понаслышке знают, что такое непримиримый конфликт длиной в десятилетия. Больше 20 лет назад они переехали в нашу страну из Азербайджана и Армении в надежде на лучшее будущее для своих детей. Сегодня, кажется, этот страшный сон в их жизни повторяется: звонки близких и тревожные сообщения в выпусках новостей – война снова стучится в двери, несмотря на расстояние.
Почему у разговора о мире не бывает пауз, знает Кристина Протосовицкая.
Севиндж Джафарова, жительница деревни Черни:
Я сама учила белорусский язык. Правда, может, мне не давалось так легко, как всем остальным, но мы не отказались.
– Что-то из белорусских слов, может, вспомните?
– Калі ласка. Я понимаю хорошо на белорусском, но разговаривать, может, даже где-то смущаюсь.
Севиндж было всего восемь, когда ее семья была вынуждена бежать от войны. В 90-е им пришлось дважды отказаться от дома – сперва в Армении, позже из-за непростой экономической ситуации и в самом Азербайджане. Жизнь с нуля начинали в деревне под Брестом, вдали от самых близких людей. Белорусская школа, после – судьбоносная поездка к родным, откуда девушка вернулась в нашу страну уже с мужем и дочерью Айлин. Здесь появилась на свет Мариам – девочке пять. А всего два месяца назад в их семье родилась Эмилия. Правда, во многом это стало заслугой брестских врачей.
Севиндж Джафарова:
Доченька моя родилась восьмимесячная, с патологией была. Ей оказана медицинская помощь на высочайшем уровне. Огромное спасибо врачам, которые старались, боролись за ее жизнь. Нас выписали на 10-й день – это очень даже хороший показатель, был хороший уход за ребеночком. Важно, что дети растут в спокойной стабильной стране.
С малышками своей племяннице помогает тетя Пери. Для нее Беларусь тоже стала вторым домом. Первые тревожные новости застали Пери врасплох.
Он 20 лет назад переехал из Армении: «Я не хотел бы, чтобы в Беларуси получилось такое… братское убийство»
Дочь живет в Азербайджане, и каждый день они по традиции созваниваются. В то утро разговор не случился.
Пери Беджанова, жительница деревни Черни:
Не смогла связаться – стала волноваться. Стала какую-то информацию черпать из интернета и поняла, что началась. Это очень страшно, это очень больно, потому что мы сами прекрасно понимаем, что это – мы сами беженцы. Мы сами пережили ситуацию, когда пришлось оставить свои дома, свою землю, могилы родных людей, предков. Мы сами мамы, и очень больно, что там гибнут дети, которые вообще ни в чем не виноваты, которые родились после всего этого.
Худой мир лучше доброй войны, считает Пери сегодня. В Беларуси для себя и своих близких она обрела самое важное – уверенность в завтрашнем дне.
Пери Беджанова:
Мы живем в очень чистой стране, опрятной, аккуратной. Мне очень нравится, что белорусы очень трудолюбивый народ. Самое такое, что прельщает. По большому счету люблю все здесь. Я с 15 лет здесь, поэтому и кухню люблю, и людей – прекрасных, добрых, чистых, открытых – люблю.
Читайте также:
В Нагорном Карабахе растёт количество погибших, в больницы поступают сотни раненых
«Мы им не доверяем. Они будут опять стрелять». Что говорят жители Нагорного Карабаха
В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление Сергея Лаврова