Ей было восемь, когда семья бежала от войны. Почему азербайджанка Севиндж живёт в Беларуси

Новости Беларуси. Мирное небо Беларуси. Особую ценность его ощущают те, чья родина сегодня превратилась в арену военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герои нашего следующего сюжета не понаслышке знают, что такое непримиримый конфликт длиной в десятилетия. Больше 20 лет назад они переехали в нашу страну из Азербайджана и Армении в надежде на лучшее будущее для своих детей. Сегодня, кажется, этот страшный сон в их жизни повторяется: звонки близких и тревожные сообщения в выпусках новостей – война снова стучится в двери, несмотря на расстояние. Почему у разговора о мире не бывает пауз, знает Кристина Протосовицкая.

Севиндж Джафарова, жительница деревни Черни:

Я сама учила белорусский язык. Правда, может, мне не давалось так легко, как всем остальным, но мы не отказались.

– Что-то из белорусских слов, может, вспомните?

– Калі ласка. Я понимаю хорошо на белорусском, но разговаривать, может, даже где-то смущаюсь.

Севиндж было всего восемь, когда ее семья была вынуждена бежать от войны. В 90-е им пришлось дважды отказаться от дома – сперва в Армении, позже из-за непростой экономической ситуации и в самом Азербайджане. Жизнь с нуля начинали в деревне под Брестом, вдали от самых близких людей. Белорусская школа, после – судьбоносная поездка к родным, откуда девушка вернулась в нашу страну уже с мужем и дочерью Айлин. Здесь появилась на свет Мариам – девочке пять. А всего два месяца назад в их семье родилась Эмилия. Правда, во многом это стало заслугой брестских врачей.

Севиндж Джафарова:

Доченька моя родилась восьмимесячная, с патологией была. Ей оказана медицинская помощь на высочайшем уровне. Огромное спасибо врачам, которые старались, боролись за ее жизнь. Нас выписали на 10-й день – это очень даже хороший показатель, был хороший уход за ребеночком. Важно, что дети растут в спокойной стабильной стране.

С малышками своей племяннице помогает тетя Пери. Для нее Беларусь тоже стала вторым домом. Первые тревожные новости застали Пери врасплох. Он 20 лет назад переехал из Армении: «Я не хотел бы, чтобы в Беларуси получилось такое… братское убийство» Дочь живет в Азербайджане, и каждый день они по традиции созваниваются. В то утро разговор не случился.