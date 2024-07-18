В МИД Беларуси открылась выставка «Первая звезда» Сергея Криштаповича

Освоение космоса открывает новые возможности для технологического развития Беларуси. Об этом заявил глава МИД нашей страны Максим Рыженков на открытии выставки «Первая звезда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция белорусского художника Сергея Криштаповича разместилась в стенах внешнеполитичекого ведомства.

Все работы посвящены космической тематике и полету первого в истории суверенной Беларуси космонавта Марины Василевской. За подготовкой ее экипажа стоит серьезная работа десятков тысяч специалистов из Беларуси и России, отметил министр иностранных дел. В знак благодарности за стойкость и выдержку Марине Василевской сегодня, 18 июля, была вручена медаль «100 лет дипломатической службы Беларуси». В свою очередь Марина Василевская передала МИД космический сувенир – флаг Беларуси, побывавший в космосе, а также эмблему своего экипажа.

Марина Василевская, Герой Беларуси, первая белорусская женщина-космонавт: Для меня очень символично и высокая честь находиться сегодня в Министерстве иностранных дел. Сегодня и выставка космическая, и столько дипломатов. Для меня, действительно, это такой огромный новый опыт. В космосе нет границ, там только сплоченно, только вместе, как и наше Союзное государство России и Беларуси, мы должны быть только вместе, сплачивая, тогда только у нас все получится.

Сергей Криштапович, белорусский художник, директор Национального центра современных искусств Беларуси:

Я очень горд и счастлив, что Беларусь – площадка для мирных переговоров. Это самая важная тема и самая высокая миссия. Мир был на земле. И моя мечта, чтобы культура Беларуси способствовала этому. И наш Национальный центр современных искусств делает все возможное в своих проектах, чтобы достигать этот мир.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, история освоения белорусами космоса началась еще задолго до полета Марины Василевской. В Союзном государстве уже много лет реализуются совместные космические программы.