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В МИД Беларуси открылась выставка «Первая звезда» Сергея Криштаповича

18 июля 2024 11:38
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Освоение космоса открывает новые возможности для технологического развития Беларуси. Об этом заявил глава МИД нашей страны Максим Рыженков на открытии выставки «Первая звезда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция белорусского художника Сергея Криштаповича разместилась в стенах внешнеполитичекого ведомства.

В МИД Беларуси открылась выставка «Первая звезда» Сергея Криштаповича-1

Все работы посвящены космической тематике и полету первого в истории суверенной Беларуси космонавта Марины Василевской. За подготовкой ее экипажа стоит серьезная работа десятков тысяч специалистов из Беларуси и России, отметил министр иностранных дел. В знак благодарности за стойкость и выдержку Марине Василевской сегодня, 18 июля, была вручена медаль «100 лет дипломатической службы Беларуси». В свою очередь Марина Василевская передала МИД космический сувенир – флаг Беларуси, побывавший в космосе, а также эмблему своего экипажа.

В МИД Беларуси открылась выставка «Первая звезда» Сергея Криштаповича-4

Марина Василевская, Герой Беларуси, первая белорусская женщина-космонавт:
Для меня очень символично и высокая честь находиться сегодня в Министерстве иностранных дел. Сегодня и выставка космическая, и столько дипломатов. Для меня, действительно, это такой огромный новый опыт. В космосе нет границ, там только сплоченно, только вместе, как и наше Союзное государство России и Беларуси, мы должны быть только вместе, сплачивая, тогда только у нас все получится.

В МИД Беларуси открылась выставка «Первая звезда» Сергея Криштаповича-7

Сергей Криштапович, белорусский художник, директор Национального центра современных искусств Беларуси:
Я очень горд и счастлив, что Беларусь – площадка для мирных переговоров. Это самая важная тема и самая высокая миссия. Мир был на земле. И моя мечта, чтобы культура Беларуси способствовала этому. И наш Национальный центр современных искусств делает все возможное в своих проектах, чтобы достигать этот мир.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, история освоения белорусами космоса началась еще задолго до полета Марины Василевской. В Союзном государстве уже много лет реализуются совместные космические программы.

# Выставки в Минске # общество # Марина Василевская # Сергей Криштапович

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