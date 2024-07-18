Экзамен на слаженность – завершилась совместная антитеррористическая тренировка Беларуси и КНР

Финальный аккорд совместной белорусско-китайской антитеррористической тренировки «Атакующий сокол» на полигоне под Брестом. Боевой выход стал экзаменом на слаженность, профессионализм и готовность действовать сообща для военнослужащих из Беларуси и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде, условный вооруженный противник проник на территорию государства, захватил один из стратегических объектов и взял в заложники всех, кто находился внутри. Задача совместной группировки отразить нападение главных сил террористической группы, освободить здание и спасти заложников. Поддержка с воздуха – боевые самолеты М-35, автожиры-разведчики и настоящий «рой» боевых беспилотников. Военнослужащие Беларуси и Китая отработали беспарашютное десантирование, эвакуацию на тросах, прыжки в дневное и ночное время, форсировали и преодолели водную преграду с техникой, развили взаимодействие на местности. Выполнение задачи оценили на отлично. Особенно командный штаб отмечает слаженную работу даже в условиях языкового барьера.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси: Что наши военнослужащие, что военнослужащие китайской армии – это профессионалы. Профессионалам не нужен язык. Они понимают друг друга с полувзгляда, действия, жеста. Результаты сегодняшней тренировки показывают, что ребята отработали на оценку «отлично». Действовали слажено.

Лю Чжэнь, заместитель начальника штаба корпуса Народно-освободительной армии Китая:

У Китая и Беларуси проверенная временем дружба. И через совместные тренировки мы повышаем наше взаимопонимание. Особенно важны сегодня антитеррористическая, практическая, тактическая способности действовать вместе. Мы считаем, что благодаря совместной тренировке, наши два военных ведомства разовьют важные способности, необходимые для сохранения мира.

Сотрудничество оборонных ведомств Беларуси Китая насчитывает свыше 30 лет. Аналогичные тренировки уже проходили и ранее на территории обеих стран. В планах развитие отношений по новым направлениям: в радиоэлектронной борьбе, связи и инженерном обеспечении.