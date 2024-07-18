Аграрии убрали более 21% зерновых – как ураган повлиял на посевы?

Аграрии убрали более 21 % зерновых. Намолочено более 2,1 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Цифры относительно этой же даты – уже выше показателей 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В осеннем севе прошлого года ставку сделали на растения, дающие более высокий урожай. В первую очередь это касается озимого ячменя. Всего же убрать с полей аграриям предстоит более 2 миллионов гектар зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Однако погода вносит коррективы: стабильную ежедневную жатву в некоторых районах проводить невозможно. После грозового фронта и сильного ветра пострадало около 19 тысяч гектаров зерновых.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Наиболее пострадавшими являются Гомельская область, юг Минска и немного юг Брестской области. Нацеливаем на максимальную уборку этих посевов по первоначальному назначению, то есть на зерно. Ситуация усугубляется тем, что еще не было полного созревания, и растения еще не совсем готовы к уборке в ближайшие дни. Дальнейшее развитие этих посевов и состояния, конечно же, под контролем специалистов.

Но наши хлеборобы умеют убирать полеглые хлеба. На комбайнах есть стеблеподъемники – технология уборки, которая позволит сохранить урожай.