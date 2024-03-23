Ольга Чемоданова: весь мир охвачен этой трагедией. Люди понимают только одно: нет ничего дороже мира!

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к российскому посольству в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У стихийного мемориала люди разных возрастов. Среди тех, кто пришел разделить горечь утраты, также политики, общественные деятели. То, что произошло, отзывается болью в сердце. Люди высказывают слова соболезнования.
Перцов: все медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с Россией. Подробности.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Такая трагедия стирает все границы. Сердце колотится от того, что ты видишь. Мы привыкли жить в спокойной стране, у нас все хорошо, мы в безопасности. Но когда ты видишь, что совсем недалеко происходит такая трагедия, весь мир охвачен этой трагедией, люди понимают только одно: нет ничего дороже мира.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что я хочу сказать братьям-россиянам? Держитесь, крепитесь, соберитесь, а мы, белорусы, рядом. Чувства очень тяжелые. И я сегодня посчитала своим долгом прийти к российскому посольству и почтить память этих людей.
Приходят к мемориалу, возлагают цветы, зажигают лампады, приносят записки со словами поддержки, игрушки. Среди тех, кто погиб в этой жуткой трагедии, дети. Сложно сдерживать слезы. Люди не спешат уходить, многие долго просто стоят у мемориала. Это общая трагедия.
Меня переполняет чувство глубокой скорби. Я как представитель молодежи Беларуси уверен, что такие чувства сегодня у всех, потому что это братская страна, братский народ. И мы просто не можем оставаться в стороне.
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