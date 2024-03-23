Число погибших при теракте в Подмосковье возросло до 115

Пятничным вечером в Красногорске люди пришли в торгово-развлекательный центр «Крокус» на концерт. Зал уже был практически полностью заполнен. В здание ворвались вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме. Они расстреливали людей, затем подожгли здание. Причиной смерти такого количества людей стали ранения от выстрелов и отравление продуктами горения. Раненых около сотни. Среди них и наш соотечественник. За его жизнь борются медики. Еще одного белоруса после теракта родственники до сих пор не могут найти. А вот предполагаемые преступники задержаны. Именно белорусские спецслужбы помогали России выполнить задачу – не дать уйти террористам через границу.