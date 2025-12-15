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Французские фермеры вышли на акции против массового забоя скота

15 декабря 2025 06:08
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Во Франции фермеры заблокировали дороги тракторами, осуждая решение о принудительном сокращении численности скота. Несколько вспышек нодулярного дерматита заставили местные власти отдать распоряжение о масштабном уничтожении коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры вышли на акции против массового забоя скота-2

Специальные полицейские группы начали массовые рейды по фермам страны на прошлой неделе, что вызвало негодование сельхозпроизводителей. Они считают эти действия чрезмерно жестокими, ведь болезнь не несет угрозы для человека и может быть вылечена у животного.

Французские фермеры вышли на акции против массового забоя скота-4

Седрик Барон, член ассоциации фермеров Монтуссена (Франция):
Я понимаю, что часть больных животных нужно истреблять, но не согласен с забоем всего стада. Эта болезнь присутствует во Франции уже 6 месяцев, и методы для борьбы с ней, используемые правительством, в том числе массовые отстрелы, не работают.

Французские фермеры вышли на акции против массового забоя скота-6

Несколько дней назад фермеры из других регионов также заблокировали подъезды к своим коровникам. При этом аграрии столкнулись с жестоким обращением со стороны полиции.

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