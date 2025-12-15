Французские фермеры вышли на акции против массового забоя скота

Во Франции фермеры заблокировали дороги тракторами, осуждая решение о принудительном сокращении численности скота. Несколько вспышек нодулярного дерматита заставили местные власти отдать распоряжение о масштабном уничтожении коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальные полицейские группы начали массовые рейды по фермам страны на прошлой неделе, что вызвало негодование сельхозпроизводителей. Они считают эти действия чрезмерно жестокими, ведь болезнь не несет угрозы для человека и может быть вылечена у животного.

Седрик Барон, член ассоциации фермеров Монтуссена (Франция):

Я понимаю, что часть больных животных нужно истреблять, но не согласен с забоем всего стада. Эта болезнь присутствует во Франции уже 6 месяцев, и методы для борьбы с ней, используемые правительством, в том числе массовые отстрелы, не работают.