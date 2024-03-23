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Лукашенко и Путин подтвердили готовность к совместной борьбе с терроризмом

23 марта 2024 10:57
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23 марта состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко еще раз лично выразил Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Подмосковье терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Путин подтвердили готовность к совместной борьбе с терроризмом-1

Президенты подтвердили готовность к дальнейшему активному взаимодействию двух стран и поддержанию контактов между соответствующими службами в целях эффективного реагирования на угрозы терроризма и экстремизма.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко

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