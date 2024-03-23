Лукашенко и Путин подтвердили готовность к совместной борьбе с терроризмом

23 марта состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко еще раз лично выразил Владимиру Путину глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Подмосковье терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.