Перцов: всё медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с Россией
Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к российскому посольству в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там сейчас работает наша съемочная группа. Все подробности у Анастасии Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Мы находимся возле посольства России в Минске. Сюда, к мемориалу, всю ночь, утро и сейчас, несмотря на дождь, приходят люди с цветами. Белорусы скорбят вместе с россиянами после трагедии, произошедшей в Московской области. Среди тех, кто пришел разделить горечь, общественные деятели, политики, простые граждане. Приходят, возлагают цветы, зажигают лампады и просто долго стоят, молчат, не сдерживают слезы. Люди высказывают слова соболезнования.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
В этот трагический момент вся наша страна, все медийное сообщество Беларуси вместе с жителями Московского региона, вместе со всей Россией скорбит по тем, кто погиб и пострадал в результате этого чудовищного теракта. Терроризм в целом – это самое подлое, что может только быть на свете. Стрелять в спины безоружных людей – это не война, это подло, мерзко и низко.
Искренне соболезнуем всем родным, близким погибших. Просто нет слов. У меня там очень много родственников, друзей, знакомых.
Тяжело говорить о чувствах, это трагедия, это боль, это какое-то неверие. Сложные чувства, тяжело это описать. Конечно, это солидарность с российским народом, с их трагедией, утратой.
Я соболезную всем родным и близким погибших. Я считаю, что бороться с плохими людьми нужно везде, в любой стране.