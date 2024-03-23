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Перцов: всё медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с Россией

23 марта 2024 09:17
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Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к российскому посольству в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там сейчас работает наша съемочная группа. Все подробности у Анастасии Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Мы находимся возле посольства России в Минске. Сюда, к мемориалу, всю ночь, утро и сейчас, несмотря на дождь, приходят люди с цветами. Белорусы скорбят вместе с россиянами после трагедии, произошедшей в Московской области. Среди тех, кто пришел разделить горечь, общественные деятели, политики, простые граждане. Приходят, возлагают цветы, зажигают лампады и просто долго стоят, молчат, не сдерживают слезы. Люди высказывают слова соболезнования. 

Перцов: всё медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с Россией-1

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
В этот трагический момент вся наша страна, все медийное сообщество Беларуси вместе с жителями Московского региона, вместе со всей Россией скорбит по тем, кто погиб и пострадал в результате этого чудовищного теракта. Терроризм в целом – это самое подлое, что может только быть на свете. Стрелять в спины безоружных людей – это не война, это подло, мерзко и низко.

Перцов: всё медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с Россией-4

Искренне соболезнуем всем родным, близким погибших. Просто нет слов. У меня там очень много родственников, друзей, знакомых.

Перцов: всё медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с Россией-7

Тяжело говорить о чувствах, это трагедия, это боль, это какое-то неверие. Сложные чувства, тяжело это описать. Конечно, это солидарность с российским народом, с их трагедией, утратой.

Перцов: всё медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с Россией-10

Я соболезную всем родным и близким погибших. Я считаю, что бороться с плохими людьми нужно везде, в любой стране.

Перцов: всё медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с Россией-13

Эти люди, которые это совершили, они будут гореть в аду. Они объединили весь русский мир, в том числе и Беларусь.

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# Теракт # общество # Владимир Перцов # Анастасия Ярощик-Корниенко

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