Перцов: всё медийное сообщество Беларуси скорбит вместе с Россией

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в нашей стране никого не оставила равнодушным. Начиная с момента, как только стало известно о трагедии, белорусы несут цветы и лампады к российскому посольству в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там сейчас работает наша съемочная группа. Все подробности у Анастасии Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Мы находимся возле посольства России в Минске. Сюда, к мемориалу, всю ночь, утро и сейчас, несмотря на дождь, приходят люди с цветами. Белорусы скорбят вместе с россиянами после трагедии, произошедшей в Московской области. Среди тех, кто пришел разделить горечь, общественные деятели, политики, простые граждане. Приходят, возлагают цветы, зажигают лампады и просто долго стоят, молчат, не сдерживают слезы. Люди высказывают слова соболезнования.