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В Беларуси отмечается День работников гидрометеорологической службы

23 марта 2024 10:43
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Во Всемирный день метеорологии (он сегодня, 23 марта) у нас в стране отмечается День работников гидрометеорологической службы. В этом году ей исполняется 100 лет со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечается День работников гидрометеорологической службы-1

Теперь Белгидромет – надежный поставщик климатической информации для потребителей. Какой прогноз –интересует практически каждого. Ведь исходя из него мы строим планы на выходные, а люди труда составляют календарь предстоящих работ в поле и на строительных площадках. Чтобы знать о погоде все наперед, проведена значительная модернизация: осуществлен переход на автоматическое измерение климатических параметров, расширена сеть радиолокационных систем. Это помогло улучшить точность прогнозов.

В Беларуси отмечается День работников гидрометеорологической службы-4

Светлана Кузьмич, первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
Сегодня мы кратко расскажем о направлениях деятельности Белгидромета, чего мы достигли за последние годы. Особенно последние годы были знаковыми для Гидрометеослужбы Республики Беларусь. Потому что прошла глубокая модернизация гидрометеорологической отрасли.

В Беларуси отмечается День работников гидрометеорологической службы-7

Екатерина Истомина, начальник службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
Мы составляем гидрологические прогнозы и гидрологические оповещения для населения, для Министерства по чрезвычайным ситуациям, мы тесно с ними сотрудничаем, поэтому вся информация, которая получается с сети гидрологических наблюдений, используется и другими ведомствами.

Над составлением прогнозов погоды и предупреждением неблагоприятных природных явлений в Беларуси круглосуточно трудятся полторы тысячи человек.

# Погода в Беларуси # общество # Светлана Кузьмич

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