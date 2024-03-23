В Беларуси отмечается День работников гидрометеорологической службы

Во Всемирный день метеорологии (он сегодня, 23 марта) у нас в стране отмечается День работников гидрометеорологической службы. В этом году ей исполняется 100 лет со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь Белгидромет – надежный поставщик климатической информации для потребителей. Какой прогноз –интересует практически каждого. Ведь исходя из него мы строим планы на выходные, а люди труда составляют календарь предстоящих работ в поле и на строительных площадках. Чтобы знать о погоде все наперед, проведена значительная модернизация: осуществлен переход на автоматическое измерение климатических параметров, расширена сеть радиолокационных систем. Это помогло улучшить точность прогнозов.

Светлана Кузьмич, п ервый з аместитель н ачальника Республиканского ц ентра п о г идрометеорологии, к онтролю р адиоактивного з агрязнения и м ониторингу о кружающей с реды: Сегодня мы кратко расскажем о направлениях деятельности Белгидромета, чего мы достигли за последние годы. Особенно последние годы были знаковыми для Гидрометеослужбы Республики Беларусь. Потому что прошла глубокая модернизация гидрометеорологической отрасли.

Екатерина Истомина, начальник службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Мы составляем гидрологические прогнозы и гидрологические оповещения для населения, для Министерства по чрезвычайным ситуациям, мы тесно с ними сотрудничаем, поэтому вся информация, которая получается с сети гидрологических наблюдений, используется и другими ведомствами.

Над составлением прогнозов погоды и предупреждением неблагоприятных природных явлений в Беларуси круглосуточно трудятся полторы тысячи человек.