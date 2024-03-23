Последняя информация о кровавом теракте в России! Рассказ пострадавшей при стрельбе

Теракт в «Крокусе»: что известно на данный момент? Пожар там локализован, но работу на месте ЧП продолжают порядка 480 спасателей и 183 единицы техники. Минувшая ночь выдалась бессонной не только для них. В расследовании теракта принимают участие лучшие оперативники. Совместная работа всех правоохранительных органов пока не приносит успеха. Но будем надеяться, что это лишь дело времени. На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты. Напомним, что в пятницу вечером в «Крокусе» должен был проходить концерт рок-группы «Пикник». Все билеты были распроданы. Зал рассчитан на 6200 мест. Первые минуты после нападения стрелков на зрителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Несколько человек в камуфляже с автоматами в руках, убив охранников на входе, начинают расстреливать людей прямо холле концертного зала. Огонь ведут беспорядочно, как будто в тире.

Они стояли у выхода, мы туда не пошли, но они нас видели. Кто-то из них обратно забежал и начал стрелять по людям. Я сделала вид, что умерла. Девушку рядом со мной убили. Нападение боевиков на людей в Подмосковье было настолько неожиданным, что зрители, пришедшие на концерт рок-группы «Пикник», даже сразу и не поняли, что происходит.

Довольно быстро боевики добираются до зрительного зала, где также начинают расстреливать людей, кидают гранаты и поджигают помещение.

В хаосе большинство зрителей спешно покидают здание «Крокус Сити Холла», но выйти наружу удается не всем. По зданию распространяется огонь, и уже через полчаса полыхает крыша концертного зала.

За считаные минуты на место происшествия приезжают все оперативные службы. Здание концертного зала оцеплено полицией, и пожарные начинают тушить открытое пламя. К этому моменту рушится горящая крыша здания.

Горит более 12 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сотрудники МЧС, рискуя жизнью, выводят из здания оставшихся там людей. Справиться с огнем удалось только ближе к утру, после чего начали разбирать завалы.