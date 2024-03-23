Участники 21-й экспедиции посещения МКС уже отправились на космодром
Участники 21-й экспедиции посещения МКС уже отправились на космодром. У гостиницы «Космонавт» их провожали родные, близкие, представители молодежи, ученые, журналисты и десятки туристов. Для основного и дублирующего экипажей подготовили два автобуса – «Звездный» и «Байконур». По давней традиции мира космонавтики провожали команды под легендарную песню «Трава у дома».
Звездный экипаж отправился на 254-ю площадку. Именно здесь состоится одевание скафандров и доклад председателю Государственной комиссии. Еще одна обязательная процедура, которую проходят все участники миссии перед полетом, – финальный медосмотр. Напомним, старт ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25» запланирован на 15:36 по минскому времени. К МКС экипаж с белоруской Мариной Василевской отправится по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля пройдет 25 марта.
Впечатления очень бурные, мы провожаем нашу Марину покорять космос. Мы, молодежь Беларуси, всегда ее будем поддерживать и верить в нее, у нее все обязательно получится.
– Впечатления очень волнительные, но радостные.
– Сегодня погода лучше, так что посмотрим полностью старт.
По решению Госкомиссии Марина Василевская, как и планировалось, на МКС проведет 12 дней. За это время ей предстоит выполнить научную программу, которая включает семь целевых работ. О желании отправиться в космос заявили более 2 тысяч белорусов. Но пройти строгий отбор смогли только двое – Марина Василевская и ее дублер Анастасия Ленкова. Чтобы получить право на полет в космос, они выдержали месяцы изнурительных тренировок, медицинских тестов и экспериментов. Все этапы пройдены стойко. Экзамены сданы на отлично. Осталось стартовать.