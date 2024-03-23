Участники 21-й экспедиции посещения МКС уже отправились на космодром. У гостиницы «Космонавт» их провожали родные, близкие, представители молодежи, ученые, журналисты и десятки туристов. Для основного и дублирующего экипажей подготовили два автобуса – «Звездный» и «Байконур». По давней традиции мира космонавтики провожали команды под легендарную песню «Трава у дома».

Звездный экипаж отправился на 254-ю площадку. Именно здесь состоится одевание скафандров и доклад председателю Государственной комиссии. Еще одна обязательная процедура, которую проходят все участники миссии перед полетом, – финальный медосмотр. Напомним, старт ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25» запланирован на 15:36 по минскому времени. К МКС экипаж с белоруской Мариной Василевской отправится по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля пройдет 25 марта.

Впечатления очень бурные, мы провожаем нашу Марину покорять космос. Мы, молодежь Беларуси, всегда ее будем поддерживать и верить в нее, у нее все обязательно получится.

– Впечатления очень волнительные, но радостные.

– Сегодня погода лучше, так что посмотрим полностью старт.