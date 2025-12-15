Делегат: ВНС – это реальный инструмент развития государства
Эта неделя пройдет под знаком главного общественно‑политического события года. Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания состоится 18-19 декабря. Главный тезис предстоящего пятилетия – сформировать самодостаточное государство, в центре внимания которого – человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акценты будут расставлены и в обращении Президента с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Делегатам ВНС предстоит утвердить стратегию на ближайшие годы – программа социально‑экономического развития прошла широкую экспертную оценку.
На первом заседании VII ВНС были приняты ключевые документы: Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. В условиях нарастающих угроз со стороны Запада и НАТО это стало основой защиты страны во всех сферах: от военной до кибербезопасности. Теперь внимание сосредоточено на экономике.
Программа учитывает современные вызовы и возможности: развитие промышленности, цифровых технологий, сотрудничество с партнерами по дальней дуге. Главный ориентир – благополучие граждан.
Андрей Сидоров, директор машиностроительного предприятия, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
ВНС сегодня это почетно. Это напрямую разговор со страной, с нашим лидером, Президентом Республики Беларусь. Мы едем туда, чтобы услышать и поверить в будущее. Кроме того, что это реальный инструмент развития нашего государства, это и политический инструмент.
Сегодня уверенный лидер нашей страны – это опора государства. Поэтому мы едем туда увидеть и услышать это. Потому что это очень важно сегодня потом довести до народа, до своего коллектива и дальше развиваться и работать.
Программа социально‑экономического развития активно обсуждается в коллективах и ведомствах, проходит через диалоговые площадки. Делегаты собирают предложения и замечания, чтобы принимаемые решения полностью отвечали запросам и чаяниям общества. Сегодня мы создаем фундамент развития Беларуси на ближайшие 5 лет, и наше общее завтра зависит от каждого.