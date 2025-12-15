Делегат: ВНС – это реальный инструмент развития государства

Эта неделя пройдет под знаком главного общественно‑политического события года. Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания состоится 18-19 декабря. Главный тезис предстоящего пятилетия – сформировать самодостаточное государство, в центре внимания которого – человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акценты будут расставлены и в обращении Президента с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Делегатам ВНС предстоит утвердить стратегию на ближайшие годы – программа социально‑экономического развития прошла широкую экспертную оценку.

На первом заседании VII ВНС были приняты ключевые документы: Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. В условиях нарастающих угроз со стороны Запада и НАТО это стало основой защиты страны во всех сферах: от военной до кибербезопасности. Теперь внимание сосредоточено на экономике.

Программа учитывает современные вызовы и возможности: развитие промышленности, цифровых технологий, сотрудничество с партнерами по дальней дуге. Главный ориентир – благополучие граждан.