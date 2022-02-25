Мягче перенесли нагрузку. Как работает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в условиях коронавируса?

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Та реанимация, которая раньше была задействована по трансплантационным пациентам, начала оказывать помощь пациентам с ковид-инфекцией. А те пациенты, их количество выросло за прошлый год по сравнению с 2020-м, несмотря на то, что 2021 год был более сложным, я имею в виду трансплантационные пациенты, пациенты высокотехнологических операций, мы их распределили по другим нашим подразделениям. И очень кстати мы в сентябре открыли корпус, который смог этих пациентов вместить, смог их сконцентрировать и сделать так, чтобы мы как можно мягче перенесли для всего коллектива ту нагрузку, которую принес нам ковид. В следующем году мы открываем корпус трансплантации костного мозга и стволовых клеток, это уникальный тоже для нашей страны проект. Первую трансплантацию костного мозга сделали в 1993 году, а вот такого центра в стране еще не было.