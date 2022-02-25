Мягче перенесли нагрузку. Как работает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в условиях коронавируса?

Новости Беларуси. Утро пятницы 25 февраля в графике Президента посвящено теме здравоохранения. Александр Лукашенко посещает Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Утро пятницы 25 февраля в графике Президента посвящено теме здравоохранения. Александр Лукашенко посещает Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непростая эпидобстановка не отменяет и плановые операции. В 2021 году таких хирургических вмешательств провели свыше 10 тысяч. Кроме того, возможности клиники постоянно расширяются: хирурги работают в гибридной операционной, которая позволяет на новом уровне помогать пациентам-сердечникам.
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Та реанимация, которая раньше была задействована по трансплантационным пациентам, начала оказывать помощь пациентам с ковид-инфекцией. А те пациенты, их количество выросло за прошлый год по сравнению с 2020-м, несмотря на то, что 2021 год был более сложным, я имею в виду трансплантационные пациенты, пациенты высокотехнологических операций, мы их распределили по другим нашим подразделениям. И очень кстати мы в сентябре открыли корпус, который смог этих пациентов вместить, смог их сконцентрировать и сделать так, чтобы мы как можно мягче перенесли для всего коллектива ту нагрузку, которую принес нам ковид. В следующем году мы открываем корпус трансплантации костного мозга и стволовых клеток, это уникальный тоже для нашей страны проект. Первую трансплантацию костного мозга сделали в 1993 году, а вот такого центра в стране еще не было.
Достижения отечественной трансплантологии продемонстрируют главе государства, а после он пообщается с коллективом центра. Ожидается, что Президент не оставит без внимания и самые актуальные темы.
Лукашенко снова в красной зоне. Президент посещает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (здесь подробности).