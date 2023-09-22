В Беларуси зафиксировано 26 несчастных случаев при поражении электрическим током

Новости Беларуси. С начала 2023 года в Беларуси произошло 26 несчастных случаев в результате поражения электрическим током. Это привело к гибели 12 человек, еще 14 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анализируя подобные происшествия, энергетики отмечают, что главная причина большинства инцидентов – пренебрежение правилами безопасности. И прежде всего со стороны детей и подростков. Так, буквально на прошлой неделе в Барановичах пострадали сразу две малышки. К счастью, девочки, которым не было и двух лет, отделались легкими ожогами.

Александр Гулевич, заместитель генерального директора – главный инженер ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»:

В этом году увеличилось количество случаев детского электротравматизма, произошло девять несчастных случаев с детьми. Основная причина – отсутствие контроля со стороны взрослых. Работаем с воспитателями, родительскими коллективами, работаем в мессенджерах, социальных сетях. Школьные коллективы, там уже конкретно с детьми в зависимости от возрастных групп – проводим профилактическую работу.