Гаспарян: учитывая то, что товарищ Пашинян заботится о своих национальных интересах, понятно, что здесь будет крах

Григорий Азаренок, СТВ:

Нам же идеологи майдана, украинцы и после армянских событий всегда рассказывали: вот видите, вы рабы Лукашенко, рабы Путина. А нам чуть что не нравится, мы сразу на майдан и сразу свергаем. И сразу новых. И вот нам, мол, не будет нравиться Порошенко, или нам, мол, не будет нравиться Зеленский, или нам не будет нравиться Пашинян, и мы их свергнем, потому что мы вот свободолюбивые. Ну и что, и где? Тысячи украинских мужиков идут, умирают на этот контрнаступ. Стоят заградотряды. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. Значит, за лайки, за подписки на подвал в библиотеке СБУшной так называемой. И здесь то же самое: ну, собрались, ну, вышли – и что? То есть, когда американское посольство не проплатило, это все не работает?

Армен Гаспарян, политолог, историк, журналист:

Тут же история очень простая. Все эти разговоры, что мы выйдем на майдан и свергнем власть – это всё для лошья. Потому что пришедшие в результате цветных революций, они потом угробят кого угодно и в каком угодно количестве, чтобы свою власть никогда больше не упустить и не потерять. Вот сегодня Пашинян отдал приказ своей полиции буцкать студентов, пенсионеров, не знаю, кто там собрался.

Я вот хочу поинтересоваться у всех этих людей, которые пошли и сейчас огребли дубинками: они хотя бы сейчас понимают, кого они выбирали? Они же два раза Пашиняна делали премьер-министром. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса непосредственно к полиции: а им не стыдно избивать тех, кто протестует против национального унижения, против предательства? Может быть, им тогда надо было в 2018 году самого Пашиняна буцкать? Но его же пальцем никто не трогал, правда? Это же такая красивая история: вот эта революция – он шел из Гюмри в Ереван и это получило название «Революция Шагов». А то, что в результате этого он, по большому счету, создает сейчас Международную ликвидационную комиссию по Армении, это уже никого не волнует. Правда, зачем об этом размышлять? Потому что следующая стадия какая: встает вопрос по коридору. Учитывая, как товарищ Пашинян заботится о своих национальных интересах, понятно, что здесь будет крах. Полный.

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