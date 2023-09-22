Знакомьтесь, это Джозефина. Как белорус стал хозяином игуаны?

Братья наши меньшие. Они давно перестали быть просто домашними питомцами, для многих это полноправные члены семьи. Мы делаем для них все: кормим, поим, убираем, целуем и одеваем в наряды от кутюр. В этом нет ничего плохого, главное, чтобы эта искренняя любовь и привязанность впоследствии не переросла в маниакальную одержимость. О том, как понять, насколько глубоки ваши эмоции к домашнему любимцу, и что делать, если соседи превратили свою квартиру в приют для животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
У вас такое необычное экзотическое животное – игуана. Расскажите, это же дико интересно, как вы пришли к такому желанию? Как вам захотелось завести именно такого питомца? Как вы за ним ухаживаете? Как он себя ведет, расскажите.
Андрей Мехедко, владелец игуаны:
Знакомьтесь, это игуана Джозефина.
Михаил Свито:
Имя-то какое красивое – Джозефина.
Андрей Мехедко:
Если любя и сокращенно, то это Джозя. Необыкновенная игуана Джозя. Этому питомцу, этой маленькой рептилии 2,5 года. Как возникло желание приобрести? Приобрели мы ее в Москве у заводчиков 2,5 года назад. Что подвигло? Отдыхая за границей, в одном из отелей Турции совершенно случайно обнаружили, что у фотографов, которые обслуживают этот отель, для привлечения внимания есть такое необыкновенное животное. Уже на протяжении нашего пребывания, этого отдыха, мы начали ее подкармливать, так сказать, сородича нашей Джози. По приезду уже, по возвращению в Беларусь, решили, что без такого питомца мы уже просто не можем жить.
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