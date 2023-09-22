Знакомьтесь, это Джозефина. Как белорус стал хозяином игуаны?

Братья наши меньшие. Они давно перестали быть просто домашними питомцами, для многих это полноправные члены семьи. Мы делаем для них все: кормим, поим, убираем, целуем и одеваем в наряды от кутюр. В этом нет ничего плохого, главное, чтобы эта искренняя любовь и привязанность впоследствии не переросла в маниакальную одержимость. О том, как понять, насколько глубоки ваши эмоции к домашнему любимцу, и что делать, если соседи превратили свою квартиру в приют для животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

У вас такое необычное экзотическое животное – игуана. Расскажите, это же дико интересно, как вы пришли к такому желанию? Как вам захотелось завести именно такого питомца? Как вы за ним ухаживаете? Как он себя ведет, расскажите.