В Мяделе проходит выставка, посвящённая 111-летию со дня рождения Максима Танка

Новости Беларуси. В Мядельском музее народной славы проходит выставка о жизни и творчестве Максима Танка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она приурочена к 111-летию со дня рождения народного поэта. Экспозиция раскрывает творческий и жизненный путь талантливого писателя, родившегося на мядельской земле. Посетителям представлена передвижная литературно-документальная экспозиция и первые издания произведений Максима Танка, его личные вещи, фотографии, рукописи. Материалы предоставлены Государственным музеем истории белорусской литературы.

Наталья Бурак, директор Мядельского музея народной славы:

На выставке представлены и оригинальные экспонаты – это личные вещи, которые принадлежали Максиму Танку. Его кожаный портфель, очки. Есть такой интересный экспонат – самодельный прибор для измерения градусов, который Максим Танк сделал сам в 1928 году.