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В Мяделе проходит выставка, посвящённая 111-летию со дня рождения Максима Танка

22 сентября 2023 15:02
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Новости Беларуси. В Мядельском музее народной славы проходит выставка о жизни и творчестве Максима Танка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мяделе проходит выставка, посвящённая 111-летию со дня рождения Максима Танка-1

Она приурочена к 111-летию со дня рождения народного поэта. Экспозиция раскрывает творческий и жизненный путь талантливого писателя, родившегося на мядельской земле. Посетителям представлена передвижная литературно-документальная экспозиция и первые издания произведений Максима Танка, его личные вещи, фотографии, рукописи. Материалы предоставлены Государственным музеем истории белорусской литературы.

В Мяделе проходит выставка, посвящённая 111-летию со дня рождения Максима Танка-4

Наталья Бурак, директор Мядельского музея народной славы:
На выставке представлены и оригинальные экспонаты – это личные вещи, которые принадлежали Максиму Танку. Его кожаный портфель, очки. Есть такой интересный экспонат – самодельный прибор для измерения градусов, который Максим Танк сделал сам в 1928 году.

В Мяделе проходит выставка, посвящённая 111-летию со дня рождения Максима Танка-7

В Мядельской центральной районной библиотеке имени Максима Танка также проходит тематическая фотовыставка, посвященная народному поэту. В экспозиции представлены копии снимков из личного архива поэта. Здесь можно увидеть фотографии Максима Танка, его семьи и дом в Пильковщине, где он родился.

# Выставка # общество # Максим Танк # Наталья Бурак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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