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Олег Романов о партии «Белая Русь»: чтобы её программа стала народной, она должна пройти широкое обсуждение

03 марта 2023 17:49
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Новости Беларуси. Учесть мнение каждого. Общественные обсуждения программы политической партии «Белая Русь» продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 марта к нему присоединились студенты Белорусского государственного экономического университета.

Олег Романов о партии «Белая Русь»: чтобы её программа стала народной, она должна пройти широкое обсуждение-1

Встреча прошла в формате дебатов. Ребята не только ознакомились с основными положениями проекта, но и поделились своими идеями, относительно создания и развития новой политической силы. Внести свои предложения можно и в электронном формате. Программа партии доступна на сайте «Белой Руси».

Олег Романов о партии «Белая Русь»: чтобы её программа стала народной, она должна пройти широкое обсуждение-4

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Проект готов, однако для того, чтобы программа стала по-настоящему программой народной партии, партии народного большинства, она должна пройти широкое обсуждение. Мы должны собрать мнения, видения людей из разных регионов нашей страны, представителей разных социальных групп, профессий. Чтобы все те смыслы, которые волнуют людей, которые может со временем защищать партия и реализовывать в своей деятельности, были отражены в ее программе.

Олег Романов о партии «Белая Русь»: чтобы её программа стала народной, она должна пройти широкое обсуждение-7

Обсуждение программы партии «Белая Русь» обещает стать всенародным. Встречи пройдут во всех регионах страны с участием трудовых коллективов и экспертного сообщества.

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# Белая Русь # общество # Олег Романов # Фотофакт

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