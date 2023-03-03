Олег Романов о партии «Белая Русь»: чтобы её программа стала народной, она должна пройти широкое обсуждение

Новости Беларуси. Учесть мнение каждого. Общественные обсуждения программы политической партии «Белая Русь» продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 марта к нему присоединились студенты Белорусского государственного экономического университета.

Встреча прошла в формате дебатов. Ребята не только ознакомились с основными положениями проекта, но и поделились своими идеями, относительно создания и развития новой политической силы. Внести свои предложения можно и в электронном формате. Программа партии доступна на сайте «Белой Руси».