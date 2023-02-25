«Нам нужно держаться вместе». Зачем белорусам необходима новая партия?
Новости Беларуси. Сплав молодости и опыта. В стране продолжается формирование состава создаваемой политической партии по инициативе «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее работа будет опираться на принципы демократии, справедливости и прозрачности.
За основу возьмут также фундаментальные национальные ценности и ориентиры. Такие, как духовно-нравственное воспитание, право на достойное образование и медицину, сохранение истинной исторической правды.
Создание новой партии – запрос общества, ведь события как внутри, так и по периметру Беларуси за последние годы показали: нам стоит сплотиться еще сильнее. О том, каким может быть дальнейший вклад каждого патриота в этот политический проект, в стране уже обсудили повсеместно на учредительных собраниях.
Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Вопрос развития, создания белорусской политической партии «Белая Русь» стоял на повестке дня давно. Мы узнавали это от граждан в общественных приемных, которые работали на базе Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Мы узнавали это во время диалоговых площадок. И сегодня мы готовы и в полном праве заявить, что нам нужно держаться вместе. Наше гражданское общество должно быть консолидировано, чтобы достойно ответить на внешние политические угрозы.
На учредительный съезд 18 марта соберутся все избранные делегаты. Они и будут в последующем проводниками между властью и народом.
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