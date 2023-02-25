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«Нам нужно держаться вместе». Зачем белорусам необходима новая партия?

25 февраля 2023 19:54
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Новости Беларуси. Сплав молодости и опыта. В стране продолжается формирование состава создаваемой политической партии по инициативе «Белой Руси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее работа будет опираться на принципы демократии, справедливости и прозрачности.  

«Нам нужно держаться вместе». Зачем белорусам необходима новая партия?-1

За основу возьмут также фундаментальные национальные ценности и ориентиры. Такие, как духовно-нравственное воспитание, право на достойное образование и медицину, сохранение истинной исторической правды.  

«Нам нужно держаться вместе». Зачем белорусам необходима новая партия?-4

Создание новой партии – запрос общества, ведь события как внутри, так и по периметру Беларуси за последние годы показали: нам стоит сплотиться еще сильнее. О том, каким может быть дальнейший вклад каждого патриота в этот политический проект, в стране уже обсудили повсеместно на учредительных собраниях.  

«Нам нужно держаться вместе». Зачем белорусам необходима новая партия?-7

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации Минска РОО «Белая Русь»:  
Вопрос развития, создания белорусской политической партии «Белая Русь» стоял на повестке дня давно. Мы узнавали это от граждан в общественных приемных, которые работали на базе Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Мы узнавали это во время диалоговых площадок. И сегодня мы готовы и в полном праве заявить, что нам нужно держаться вместе. Наше гражданское общество должно быть консолидировано, чтобы достойно ответить на внешние политические угрозы.  

«Нам нужно держаться вместе». Зачем белорусам необходима новая партия?-10

На учредительный съезд 18 марта соберутся все избранные делегаты. Они и будут в последующем проводниками между властью и народом.  

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# Белая Русь # общество # Галина Гузовская # Фотофакт

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