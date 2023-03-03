«Должен быть готов к самопожертвованию». Иван Кубраков вручил благодарности отличившимся сотрудникам милиции

Новости Беларуси. Почетные звания, награды и слова благодарности. В преддверии профессионального праздника, офицеры и ветераны органов внутренних дел принимают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парадная форма с орденами за заслуги, горящие глаза сотрудников и наилучшие пожелания. Это лишь малая часть той атмосферы, которая царила во Дворце Республики. Торжественное мероприятие, посвященное Дню белорусской милиции, началось с церемонии награждения. За профессионализм, мужество и верность родине, отличившимся сотрудникам благодарности вручил лично министр внутренних дел. Эти люди – пример для всех, кто сегодня стоит на страже закона и правопорядка.

Лилия Шамаль:

Не ожидали, такой сюрприз получился в преддверии не только 8 марта, но и моего дня рождения, получилось так. Так что сын сделал маме подарок на день рождения!

– Да, старался.

Артем Артемов, командир первого взвода батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Для меня это знаменательный день, тем более получить награду от министра внутренних дел за воспитание наших сотрудников, которые приходят впервые на службу. Мы даем свое умение, чему научились сами, вкладываем в них. Наши традиции, воспитание, мужество.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сотрудник милиции современный во все времена, в том числе и в современной Республике Беларусь, должен быть честным, порядочным, человечным, по-человечески всегда относиться к людям, относиться к людям с душой. А самое главное – любой сотрудник органов внутренних дел, одна из отличительных черт – он должен быть готов к самопожертвованию.