«Категорически против обращаться за помощью». Почему девушки с анорексией всегда недовольны своим телом?

Одержимых килограммами не пугают даже летальные исходы. В 2011 году смерть администратора популярного сообщества по похудению только разогрела интерес к этой теме. Эта шокирующая новость привела лишь к тому, что количество подписчиков паблика с 18 тысяч переросло в более чем 5 миллионов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Олег Скугаревский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии БГМУ:

Нарушения пищевого поведения – очень хитрые расстройства, потому что при них психологический контекст играет исключительную роль. Тем самым они очень сильно отличаются от других расстройств у человека, как физических, так и психических. Пациенты категорически против обращаться за помощью, потому что для них это не расстройство. За последние годы индустрия моды начала делать первые шаги навстречу разнообразию в представлениях о красоте. Благодаря социальным сетям движение бодипозитива добилось больших успехов. Модели плюс-сайз и обычные женщины с пышными формами во всеуслышание заявили: они гордятся своим телом и не стесняются объемов.

Божена Еремич, руководитель Национальной школы красоты:

Тенденция идет к тому, что и плюс-сайз становятся очень популярными, и возрастные модели становятся в топе, потому что каждый человек хочет видеть в первую очередь, когда приходит на показ либо в рекламе, как эта одежда или как этот образ будет смотреться именно на нем, на обычном человеке, а не на той стройной, очень стройной, иногда даже слишком стройной девушке. И каждый хочет видеть именно себя.

Оксана Шумченко, преподаватель по культуре питания Национальной школы красоты:

Белорусские дизайнеры стараются отшивать вещи на девушек классических, которых мы видим ежедневно на улицах. Это не говорит о том, что эти девушки какие-то не такие, неформатные и так далее, нет, это просто здоровые девушки, здоровые парни со здоровыми телами и адекватными параметрами.

Несмотря на позитивные изменения, отчаянное желание девушек быть похожими на манекенщиц из глянцевых журналов нашло свое продолжение во всевозможных фильтрах и масках в социальных сетях. Оксана Шумченко:

Мы с вами все объективно понимаем, что в соцсетях не всегда чистая монета показывается. И очень многие моменты романтизируются. Никто не знает подноготную этих тощих ног и с какими проблемами сталкиваются и семьи, и сами девочки. И как они потом страдают, когда ступают на эту дорожку. Не говоря уже про фильтры и обработку, которые способны сделать все что угодно за две секунды. Олег Скугаревский:

В русском языке есть поговорка: голодный человек добрым не бывает. И самый первый отклик, с которым сталкиваются худеющие девушки, это проблемы с настроением.