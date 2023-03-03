«Огромное спасибо «Белой Руси». Что говорит молодёжь о создании новой партии?

Новости Беларуси. Учесть мнение каждого. Общественное обсуждения программы политической партии «Белая Русь» продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 марта к нему присоединились студенты Белорусского государственного экономического университета.

Встреча объединила порядка 60 ребят. В формате дебатов они ознакомились с основными положениями проекта, задавали вопросы, вносили свои идеи по созданию и развитию новой политической силы. Внести свои предложения можно и в электронном формате. Система обратной связи и программа размещены на сайте «Белой Руси».

Кирилл Калечиц, студент Белорусского государственного экономического университета:

Это хорошая структура для консолидации общества, для развития гражданской структуры. И что хотелось бы сказать – огромное спасибо «Белой Руси», что она инициировала обсуждение с молодежью. Ведь именно молодежь направляет развитие общества. И теперь ребята, которые состоят в объединении, могут продолжить свою карьеру, свои инициативы уже на более высоком уровне.

Дарья Петушкова, студентка Белорусского государственного экономического университета:

Это очень приятно, что молодежь может участвовать вообще в таких собраниях. То, что мы можем выдвигать какие-то свои предложения. Я бы хотела развивать экологическую безопасность в стране.