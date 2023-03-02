«Их мнение будет важным». К обсуждению проекта партии «Белая Русь» присоединились ветераны труда

Новости Беларуси. «Белая Русь» продолжает работу по созданию новой партии. К обсуждению присоединились ветераны труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне проектный документ опубликовали на сайте общественного объединения.

Программа охватывает вопросы политического, культурного и социально-экономического развития нашей страны. Главная задача – выстроить конструктивный диалог с представителями всех политических объединений, чтобы действовать в интересах белорусов. Встреча собрала порядка 30 единомышленников. Среди них – активисты общественных организаций, представители медицины, образования и промышленности. Ветераны активно задавали вопросы и вносили свои идеи по созданию и развитию новой политической силы.

Анна Пушкаревич, учитель средней школы № 97 Минска:

Я, во-первых, хотела бы как работник школы продвигать идею миротворчества партии «Белая Русь». Потому что у нас появилось такое движение – сеть Школ мира Беларуси, и сейчас оно набирает обороты. И благодаря партии «Белая Русь», я думаю, это движение будет развиваться.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Наши ветераны, наши пенсионеры имеют свое видение относительно развития страны в целом, относительно перспектив политического строительства в нашей республике. Я думаю, что их мнение будет важным, весомым по поводу того, в каком направлении развивать партию, какой она должна быть и какие цели, задачи преимущественно должна решать.