Олег Новицкий: огромные слова благодарности за подготовку и такие душевные проводы

В Звездном городке состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержать участников полета перед стартом приехали их семьи и близкие родственники. На Байконуре они пробудут вплоть до вылета. До старта миссии остается чуть больше двух недель.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:

Руководство нам пожелало штатной работы. Было очень приятно, что пришло очень много людей на торжественный завтрак перед убытием. И мы поэтому всем сказали огромные слова благодарности за проведенную подготовку и такие душевные проводы.

Марина Василевская, участница космического полета:

Для меня это высокая честь, что глава государства, наш Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, ставит меня на такую высокую планку. И я буду поддерживать и не подведу.

Полет к МКС, участницей которого станет первая женщина-космонавт из Беларуси, запланирован на 21 марта.