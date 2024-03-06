Прямой эфир

Экипаж 21-й экспедиции на МКС торжественно проводили на Байконур

06 марта 2024 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Звездном Городке состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения МКС. Поддержать участников и пожелать им удачи приехали семьи и близкие родственники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж 21-й экспедиции на МКС торжественно проводили на Байконур-1

Космонавты, в числе которых две белоруски, отправились на космодром Байконур, где они пробудут вплоть до вылета. До старта миссии остается чуть больше двух недель. Если все пойдет по плану, на орбиту отправится экипаж нашего земляка Олега Новицкого. В составе команды белоруска Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. Они успешно выдержали все экзамены и продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Экипаж 21-й экспедиции на МКС торжественно проводили на Байконур-4

Вместе с основным экипажем на Байконур отправились и дублеры: космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит. Как сообщили в «Роскосмосе», первая и вторая ступени для корабля «Союз МС-25» уже собраны. Впереди пневмоиспытания, затем автономные и комплексные тесты и общая сборка носителя. Полет к МКС запланирован на 21 марта.

# Космос # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий # Анастасия Ленкова

Другие новости рубрики

Все новости
48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»
06 марта 2024 07:10

48 школьников от Беларуси отправятся в путешествие на «Поезде Памяти»

В Беларуси проснулись луговые клещи
06 марта 2024 06:54

В Беларуси проснулись луговые клещи

Вопросы модернизации Конституции Беларуси обсудили в БГУ
06 марта 2024 06:43

Вопросы модернизации Конституции Беларуси обсудили в БГУ