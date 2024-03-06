Экипаж 21-й экспедиции на МКС торжественно проводили на Байконур
В Звездном Городке состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения МКС. Поддержать участников и пожелать им удачи приехали семьи и близкие родственники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Космонавты, в числе которых две белоруски, отправились на космодром Байконур, где они пробудут вплоть до вылета. До старта миссии остается чуть больше двух недель. Если все пойдет по плану, на орбиту отправится экипаж нашего земляка Олега Новицкого. В составе команды белоруска Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. Они успешно выдержали все экзамены и продемонстрировали высокий уровень подготовки.
Вместе с основным экипажем на Байконур отправились и дублеры: космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит. Как сообщили в «Роскосмосе», первая и вторая ступени для корабля «Союз МС-25» уже собраны. Впереди пневмоиспытания, затем автономные и комплексные тесты и общая сборка носителя. Полет к МКС запланирован на 21 марта.