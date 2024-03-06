Первая сессия областного Совета депутатов 29-го созыва состоялась в Витебске
Новый этап работы народных избранников стартовал в северном регионе Беларуси. Первая сессия Витебского областного Совета депутатов 29-го созыва прошла в Витебске. Тем, кто получил поддержку граждан, теперь предстоит решить ряд важных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы социально-экономического развития области, утверждение бюджета и работа по улучшению жизнеобеспечения населения. Однако прежде необходимо разобраться с организационными моментами. Сегодня, 6 марта, в повестке избрание председателя, его заместителя, а также постоянных комиссий. На должность руководителя в результате тайного голосования единогласно выбран Дмитрий Демидов. В числе важных задач новый председатель облсовета обозначил необходимость активизировать работу с предложениями граждан.
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Мы должны разбираться в причинах, которые вызывают недовольства наших жителей, активно работать с ними, взаимодействуя с исполнительной властью, устранять и решать. Работать на упреждение. Вся деятельность и исполнительной, и законодательной власти должна быть направлена на рост благосостояния людей, на решение их жизненных проблем, на совершенствование инфраструктуры Витебской области, чтобы наша область стала богаче, крепче в экономическом плане. Конечно же, это повлечет успешное решение задач в социальной сфере.
На первом после единого дня голосования Совете депутатов председатель Витебского облисполкома Александр Субботин отметил, что депутатский корпус представляет собой слаженную команду профессионалов, опытных людей, которым предстоит писать историю Витебщины.