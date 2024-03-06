Первая сессия областного Совета депутатов 29-го созыва состоялась в Витебске

Новый этап работы народных избранников стартовал в северном регионе Беларуси. Первая сессия Витебского областного Совета депутатов 29-го созыва прошла в Витебске. Тем, кто получил поддержку граждан, теперь предстоит решить ряд важных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы социально-экономического развития области, утверждение бюджета и работа по улучшению жизнеобеспечения населения. Однако прежде необходимо разобраться с организационными моментами. Сегодня, 6 марта, в повестке избрание председателя, его заместителя, а также постоянных комиссий. На должность руководителя в результате тайного голосования единогласно выбран Дмитрий Демидов. В числе важных задач новый председатель облсовета обозначил необходимость активизировать работу с предложениями граждан.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Мы должны разбираться в причинах, которые вызывают недовольства наших жителей, активно работать с ними, взаимодействуя с исполнительной властью, устранять и решать. Работать на упреждение. Вся деятельность и исполнительной, и законодательной власти должна быть направлена на рост благосостояния людей, на решение их жизненных проблем, на совершенствование инфраструктуры Витебской области, чтобы наша область стала богаче, крепче в экономическом плане. Конечно же, это повлечет успешное решение задач в социальной сфере.