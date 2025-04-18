Нужно укреплять связи и взаимоотношения, а не возводить заборы по периметру наших западных соседей – Кочанова
Беларусь открыто и поступательно продвигает идеи мира и политику дружбы на международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, выступая на заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Его посвятили 80-летию Великой Победы. Праздник 9 Мая, положивший конец самой кровопролитной в истории человечества войне, народы некогда одной страны завоевали вместе. И в деле сохранения исторической памяти их потомки остаются едины.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
На нас, парламентариев, возложена особая миссия – укреплять связи и взаимоотношения, а не возводить заборы по периметру наших западных соседей. И тот факт, что в прошлом году на праздничном параде в День Независимости Республики Беларусь и 80-летия Освобождения Беларуси впервые принимали участие военные расчеты из стран Содружества и Китая, говорит о готовности совместно защищать общую территорию и воздушное пространство.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
В мировую летопись и историческую память нашего Содружества Великая Отечественная война навсегда вошла как символ мужества, единства и стойкости наших народов. Это подвиг, равному которому не было и нет. И сегодня, спустя 80 лет, он остается нашей общей исторической основой и моральным ориентиром.
В штаб-квартире МПА СНГ открылась выставка «Врачи Великой Победы», посвященная героям-медикам.