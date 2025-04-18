Нужно укреплять связи и взаимоотношения, а не возводить заборы по периметру наших западных соседей – Кочанова

Беларусь открыто и поступательно продвигает идеи мира и политику дружбы на международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, выступая на заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Его посвятили 80-летию Великой Победы. Праздник 9 Мая, положивший конец самой кровопролитной в истории человечества войне, народы некогда одной страны завоевали вместе. И в деле сохранения исторической памяти их потомки остаются едины.