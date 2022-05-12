Олег Гайдукевич на митинге в Минске: «Вдумайтесь! Украинское посольство на побегушках у польского»

Ольга Шерснева, СТВ: Какое отношение эта дата имеет к Украине, непонятно. Как будто они уже поделили страну, граничащую с нами на юге. Собравшиеся не могли ответить ни на один вопрос журналистов, вели себя неадекватно. Туда же пришли активные белорусы, чтобы напомнить представителям Запада, кто победил в Великой Отечественной войне и освободил Европу.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Столько эмоций у людей, и у меня, и у всех, кто сюда пришел. Искренние эмоции, потому что возмущение уже не знает границ. Вот почему мы пришли? Это же все еще отголоски 9 Мая. Они сегодня, европейские послы, собрались в здании посольства Украины праздновать Конституцию Польши. Вдумайтесь! Украинское посольство на побегушках у польского посольства. Но дело не в этом – празднуйте, ради бога. Но 9 Мая ни один европейский посол не пришел на площадь, где стояла вся Беларусь. Об этом Президент говорил. Ни один не пришел. Вся страна стоит, святой праздник. Причем праздник их в том числе. Ведь наши прадеды, деды освободили всю Европу от фашизма. Так они не пришли, не постояли. А здесь втихаря, как шабаш ведьм, собрались и празднуют Конституцию Польши. Делят Украину или что? Мы не знаем. Мы переживаем за украинский народ, за украинскую страну. Мы хотим мир.