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Олег Гайдукевич на митинге в Минске: «Вдумайтесь! Украинское посольство на побегушках у польского»

12 мая 2022 18:03
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Новости Беларуси. Вот пример дипломатического абсурда. 12 мая в посольстве Украины в Беларуси состоялось очень странное мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гайдукевич на митинге в Минске: «Вдумайтесь! Украинское посольство на побегушках у польского»-1

Были приглашены послы всех западных государств на празднование Дня Конституции Польши.

Ольга Шерснева, СТВ:
Какое отношение эта дата имеет к Украине, непонятно. Как будто они уже поделили страну, граничащую с нами на юге. Собравшиеся не могли ответить ни на один вопрос журналистов, вели себя неадекватно. Туда же пришли активные белорусы, чтобы напомнить представителям Запада, кто победил в Великой Отечественной войне и освободил Европу.

Олег Гайдукевич на митинге в Минске: «Вдумайтесь! Украинское посольство на побегушках у польского»-3

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Столько эмоций у людей, и у меня, и у всех, кто сюда пришел. Искренние эмоции, потому что возмущение уже не знает границ. Вот почему мы пришли? Это же все еще отголоски 9 Мая. Они сегодня, европейские послы, собрались в здании посольства Украины праздновать Конституцию Польши. Вдумайтесь! Украинское посольство на побегушках у польского посольства. Но дело не в этом – празднуйте, ради бога. Но 9 Мая ни один европейский посол не пришел на площадь, где стояла вся Беларусь. Об этом Президент говорил. Ни один не пришел. Вся страна стоит, святой праздник. Причем праздник их в том числе. Ведь наши прадеды, деды освободили всю Европу от фашизма. Так они не пришли, не постояли. А здесь втихаря, как шабаш ведьм, собрались и празднуют Конституцию Польши. Делят Украину или что? Мы не знаем. Мы переживаем за украинский народ, за украинскую страну. Мы хотим мир.

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азаренок побывал на митинге у посольства Украины. Вот что там происходило. Читайте здесь.

# Акции протеста # Григорий Азарёнок # Олег Гайдукевич # Александр Лукашенко # Ольга Шерснёва

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