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«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины

12 мая 2022 18:08
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Новости Беларуси. Вот пример дипломатического абсурда. 12 мая в посольстве Украины в Беларуси состоялось очень странное мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Были приглашены послы всех западных государств на празднование Дня Конституции Польши.

Ольга Шерснева, СТВ:
Какое отношение эта дата имеет к Украине, непонятно. Как будто они уже поделили страну, граничащую с нами на юге. Собравшиеся не могли ответить ни на один вопрос журналистов, вели себя неадекватно. Туда же пришли активные белорусы, чтобы напомнить представителям Запада, кто победил в Великой Отечественной войне и освободил Европу.

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-1

Григорий Азаренок, СТВ:
– Можно один вопрос? Скажите, что за мероприятие?
– Не знаю.
– Как «не знаю». Вы идете и не знаете?
– Не а.
– А какую страну вы представляете? Почему вы поставляете нацистам оружие?

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-4

Григорий Азаренок:
Как вам гимн Советского Союза? Великая держава, которая освободила всю Европу. Вы были бы сейчас мылом, которое сварили бы немцы. Или вы были бы сумкой или подушкой, или что бы еще немцы из вас сделали. Но мы вас освободили ценой 27 миллионов наших жителей. Мы не дали из вас сварить мыло. И вы вот так нас сейчас благодарите за это.

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-7

Григорий Азаренок:
А что за мероприятие? Почему День Конституции Польши на территории Украины?

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-10

Григорий Азаренок:
Здравствуйте, можно пару вопросов вам задать?

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-13

Не надо. Вы бы взяли винтовки, автоматы и шли бы воевать, а не стояли, как идиот.
– Куда нам идти воевать?
– Туда, где вы призываете.
– Куда мы призываем?

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-16

Григорий Азаренок:
Здравствуйте, можно пару вопросов задать?
– Нет. Без комментариев.
– Скажите, а что за праздник?

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-19

Нет фашизму! Нет фашизму! Нет фашизму! Нет фашизму!

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-22

Григорий Азаренок:
Скажите, пожалуйста, можно пару вопросов? А почему?
– Потому.
– Скажите, пожалуйста, что за мероприятие? Может, пару слов все-таки скажете? А вы были 9 Мая на площади Победы?

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-25

Звучали военные песни и призывы к миру, а также требования выдать Беларуси международных преступников. Однако теплый ужин в честь польской Конституции, похоже, был интереснее для дипломатов.

«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины-28

Олег Гайдукевич на митинге в Минске: «Вдумайтесь! Украинское посольство на побегушках у польского». Подробности здесь.

# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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