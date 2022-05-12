«Мы не дали из вас сварить мыло». Григорий Азарёнок побывал на митинге у посольства Украины

Новости Беларуси. Вот пример дипломатического абсурда. 12 мая в посольстве Украины в Беларуси состоялось очень странное мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Были приглашены послы всех западных государств на празднование Дня Конституции Польши. Ольга Шерснева, СТВ:

Какое отношение эта дата имеет к Украине, непонятно. Как будто они уже поделили страну, граничащую с нами на юге. Собравшиеся не могли ответить ни на один вопрос журналистов, вели себя неадекватно. Туда же пришли активные белорусы, чтобы напомнить представителям Запада, кто победил в Великой Отечественной войне и освободил Европу.

Григорий Азаренок, СТВ:

– Можно один вопрос? Скажите, что за мероприятие?

– Не знаю.

– Как «не знаю». Вы идете и не знаете?

– Не а.

– А какую страну вы представляете? Почему вы поставляете нацистам оружие?

Григорий Азаренок:

Как вам гимн Советского Союза? Великая держава, которая освободила всю Европу. Вы были бы сейчас мылом, которое сварили бы немцы. Или вы были бы сумкой или подушкой, или что бы еще немцы из вас сделали. Но мы вас освободили ценой 27 миллионов наших жителей. Мы не дали из вас сварить мыло. И вы вот так нас сейчас благодарите за это.

Григорий Азаренок:

А что за мероприятие? Почему День Конституции Польши на территории Украины?

Григорий Азаренок:

Здравствуйте, можно пару вопросов вам задать?

Не надо. Вы бы взяли винтовки, автоматы и шли бы воевать, а не стояли, как идиот.

– Куда нам идти воевать?

– Туда, где вы призываете.

– Куда мы призываем?

Григорий Азаренок:

Здравствуйте, можно пару вопросов задать?

– Нет. Без комментариев.

– Скажите, а что за праздник?

Нет фашизму! Нет фашизму! Нет фашизму! Нет фашизму!

Григорий Азаренок:

Скажите, пожалуйста, можно пару вопросов? А почему?

– Потому.

– Скажите, пожалуйста, что за мероприятие? Может, пару слов все-таки скажете? А вы были 9 Мая на площади Победы?

Звучали военные песни и призывы к миру, а также требования выдать Беларуси международных преступников. Однако теплый ужин в честь польской Конституции, похоже, был интереснее для дипломатов.