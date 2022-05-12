Анестезиологи и реаниматологи со всей Беларуси собрались в Минске. Какие вопросы обсуждают медики?
Новости Беларуси. Они знают, как уменьшить боль и вернуть человека к жизни. Анестезиологи и реаниматологи со всей страны собрались в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней они будут обсуждать современные аспекты анестезии и интенсивной терапии.
Об инновациях и константах в медицине – в нашем следующем сюжете.
Медиков, участвующих в операции, можно сравнить с командой корабля. Хирург – капитан, анестезиолог – штурман, врачи интенсивной терапии – матросы. И тут не обойтись без тех или иных. Больше 400 штурманов анестезиологии 12 мая собрались в столице. В докладах и на круглых столах поднимаются вопросы лечения пациентов с сепсисом, проблемы, связанные с искусственной вентиляцией легких. Опыт работы так называемой кислородной независимости пришлось пересмотреть в разгар пандемии так же, как и привлечь дополнительные кадры в медицину.
Александр Дзядзько, председатель Белорусского общества анестезиологов и реаниматологов:
Министерством здравоохранения были приняты решения по переоснащению, найдены возможности финансирования программы. Главное, что они реализовались, это оборудование поступило. В том числе и дорогостоящее оборудование, новые технологии, которые позволяют поддерживать нарушенную функцию легких в тех случаях, когда аппарат искусственной вентиляции легких уже не помогает – это так называемое экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Так вот мы планируем, что к нам поступят вскорости комплекты этого оборудования, которое мы планируем передать и в регионы.
Показываем аппарат, который позволяет управлять температурой тела пациентов, находящихся в критическом состоянии.
Медицинская техника оснащена понятными интерфейсами и системами ввода данных, что позволяет оптимизировать работу персонала и снизить вероятность ошибки в операции. Помощники подобного типа в клиниках есть, но медицина не стоит на месте, и задача системы здравоохранения – изучить все новинки и внедрить их в работу не только столичных медцентров, но и в больницах по всей Беларуси.
В республике более 250 отделений анестезиологии и реанимации, а количество проведенных анестезий ежегодно исчисляется тысячами. В наши дни анестезиологическая смертность минимальна, но она есть. Поэтому даже самая высокотехнологичная аппаратура не заменит внимательности и профессионализма врача, который во главу угла ставит безопасность.
Олег Руммо рассказал о развитии службы.
В стране работают более 3 000 специалистов, владеющих приемами интенсивной терапии. Подобные съезды – возможность усовершенствовать свои навыки и обсудить новейшие подходы. В роли спикеров доценты, кандидаты медицинских наук, региональные специалисты и практикующие врачи. Те, кто на подобной встрече не впервые, уверены: главный результат таких дискуссий – повышение качества обслуживания пациентов.
Завтра медиков ждут мастер-классы и обучающие курсы, чтобы уже послезавтра в операционной в очередной раз стать для кого-то ангелом-спасителем.