«Здесь просто рай на земле». Этого медика 12 мая приняли в белорусское гражданство, и вот что он говорит

Новости Беларуси. Александр Лукашенко лишь с августа 2021 года принял в гражданство 1 784 украинца, из них 390 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе уже натурализованных есть граждане и других стран. Сейчас в столичных медучреждениях работают медики из Сирии и Сомали.
В белорусское гражданство 12 мая приняты 319 человек. Сколько из них украинцев? Читайте здесь.
Шади Сайях, врач гастроэнтеролог эндоскопист:
Здесь очень хороший, мягкий народ, добрый. Здесь мирно, спокойно. Я бы всем советовал, чтобы студенты, иностранцы, чтобы приехали сюда и увидели. На самом деле, здесь просто рай на земле. Беларусь очень красивая, народ очень добрый. Я очень рад, что я получил гражданство Беларуси, честно, и мои дети. Моя маленькая говорит: «Я белорусская».
Напомним, поручение упростить процедуру для живущих в нашей стране украинцев Президент дал во время «Большого разговора» в августе 2021 года. С тех пор свыше 3 500 человек стали белорусскими гражданами. При наличии заявлений от людей подобная работа будет продолжена.