В белорусское гражданство 12 мая приняты 319 человек. Сколько из них украинцев?

Новости Беларуси. В белорусское гражданство приняты еще 319 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 290 – граждане Украины.

В основном это те, кто прибыл в нашу страну из Донецкой и Луганской областей. Соответствующий Указ 12 мая подписал глава государства. По поручению Александра Лукашенко все ходатайства граждан Украины, проживающих и работающих в Беларуси, рассматривались по упрощенной процедуре. Документы оформлялись максимально оперативно, после чего направлялись на рассмотрение в Администрацию Президента.