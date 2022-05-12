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В белорусское гражданство 12 мая приняты 319 человек. Сколько из них украинцев?

12 мая 2022 17:58
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Новости Беларуси. В белорусское гражданство приняты еще 319 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 290 – граждане Украины.  

В белорусское гражданство 12 мая приняты 319 человек. Сколько из них украинцев?-1

В основном это те, кто прибыл в нашу страну из Донецкой и Луганской областей. Соответствующий Указ 12 мая подписал глава государства. По поручению Александра Лукашенко все ходатайства граждан Украины, проживающих и работающих в Беларуси, рассматривались по упрощенной процедуре. Документы оформлялись максимально оперативно, после чего направлялись на рассмотрение в Администрацию Президента.  

В белорусское гражданство 12 мая приняты 319 человек. Сколько из них украинцев?-4

Павел Хрищенович, заместитель начальника ДГиМ МВД Беларуси:  
Несмотря на определенные политические события, все граждане Украины, которые подали ходатайство о приобретении гражданства Беларуси, свое желание не изменили. Логическим завершением их рассмотрения стало подписание соответствующего Указа Президента, который удовлетворил ходатайства граждан Украины и принял их в гражданство Республики Беларусь.  

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Павел Хрищенович # Фотофакт

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