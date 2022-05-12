В белорусское гражданство 12 мая приняты 319 человек. Сколько из них украинцев?

Новости Беларуси. В белорусское гражданство приняты еще 319 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 290 – граждане Украины.
Новости Беларуси. В белорусское гражданство приняты еще 319 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 290 – граждане Украины.
В основном это те, кто прибыл в нашу страну из Донецкой и Луганской областей. Соответствующий Указ 12 мая подписал глава государства. По поручению Александра Лукашенко все ходатайства граждан Украины, проживающих и работающих в Беларуси, рассматривались по упрощенной процедуре. Документы оформлялись максимально оперативно, после чего направлялись на рассмотрение в Администрацию Президента.
Павел Хрищенович, заместитель начальника ДГиМ МВД Беларуси:
Несмотря на определенные политические события, все граждане Украины, которые подали ходатайство о приобретении гражданства Беларуси, свое желание не изменили. Логическим завершением их рассмотрения стало подписание соответствующего Указа Президента, который удовлетворил ходатайства граждан Украины и принял их в гражданство Республики Беларусь.
«Здесь просто рай на земле». Этого медика 12 мая приняли в белорусское гражданство, и вот что он говорит.