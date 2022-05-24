Олег Гайдукевич: «Мы сейчас должны свои спецслужбы, войска готовить к самому худшему сценарию»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности, и Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Встречаемся мы с вами незадолго до Дня пограничника, поэтому хотелось бы поговорить о том, как сейчас обстоят дела на наших рубежах. Ситуация на границе крайне неспокойная, то и дело мы видим новости о том, что какие-то провокации случаются. Сейчас у нас есть возможность надежно защитить наши рубежи, тем более мы регулярно сталкиваемся с провокациями: то дрон случайно залетел, то кто-то случайно перешел нашу границу, зашел на нашу территорию? Есть ли у нас силы, средства и возможности защитить надежно? Когда Лукашенко пришел к власти, охрана границы и развитие погранслужбы были одним из приоритетов его деятельности

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если бы мы не занимались этим на протяжении 30 лет, то нет. Мы же видим сейчас, как некоторые страны Европейского союза вдруг озаботились охраной границы и начинают требовать у ЕС, у Брюсселя деньги. И в Брюсселе тоже удивляются: а где те деньги, которые раньше выделяли? Оказывается, они разворованы, раскрадены. То есть этим надо было заниматься на протяжении десятилетий. Когда Лукашенко пришел к власти, когда его избрал народ, охрана границы и развитие пограничной службы были одним из приоритетов его деятельности. Сейчас, конечно, с учетом того, что значимость этой работы возросла, а я был на Совете безопасности с участием Президента, который как раз был посвящен вопросу укрепления границы в нынешнее время, и мы сейчас укрепили. Если у нас раньше на границе с ЕС, Украиной, образно говоря, работали на определенном участке три мобильные группы, которые отслеживали различные направления работы, то сейчас пять или шесть, то есть практически в два раза больше. И быть пограничником – это быть всегда первым. В преддверии праздника надо всегда об этом говорить. Я сам много лет тоже отработал в спецслужбах, и мы всегда знали, что пограничники всегда первые. Не только они встречают первыми врага, как и было во время Великой Отечественной войны, они не только первыми охраняют границу, но это и выполнение оперативных задач, в том числе по раскрытию преступлений. На этой службе огромное количество задач, и тут они всегда тоже первые. Отвечая на ваш вопрос, сил и средств у нас достаточно, даже сейчас мы это делаем (укрепляем). Александр Тищенко: «Белорусская граница находится в постоянной готовности к провокациям. Сегодня это готовность № 1». Подробнее здесь. Юлия Бешанова:

Но ведь пограничники сейчас работают в усиленном режиме, как надолго этого хватит? Задача Беларуси – не допустить нанесения удара по России в спину

Олег Гайдукевич:

Конечно. Смотрите, идет специальная операция России в Украине. Мы не участвуем в специальной операции, но у нас не менее важная задача. Первая – это охрана государственной границы, а у нас огромная протяженность, тысячи километров, и с ЕС, и с Украиной. Для этого сейчас мы укрепили границу. Вторая не менее важная задача – это недопущение нанесения удара по России в спину. Юлия Бешанова:

То есть мы прикрываем тыл? Олег Гайдукевич:

Конечно. Если бы у нас была слабая граница, я убежден, ведь и в 2020 году были риски вторжения на территорию нашей страны, и сейчас их было бы в два раза больше. Единственное, что может предотвратить войну, – это сила, которую враг потенциальный видит, он понимает, что в случае нарушения той же госграницы будет нанесен удар. О заборе на границе с Польшей: это только уничтожение природы и списывание денег Олег Гайдукевич:

Вы задали очень хороший вопрос: какую силу имеют эти заборы? А почему все любят заборы строить? Помните Яценюка, был такой премьер-министр Украины, который пришел к власти в результате незаконного госпереворота в 2014 году? Он что первое стал делать? Строить забор с Россией. На это были получены миллионы долларов. Сейчас Яценюк находится в Майями, он даже не мобилизовался, автомат не взял, не пошел защищать Киев. Забора нет, и эффективности забора, в том числе который строит Польша, планирует строить Литва, не было, нет и не будет. Кроме уничтожения природы, уничтожения животного мира, списывания денег, каждый из них там ворует и за счет этого забора заработает миллионы, ничего не будет. Американцы, обладающие в сто раз большим ресурсом, чем поляки, строили забор против Мексики, чтобы не было незаконной миграции. Это поможет убрать незаконную миграцию? Никогда в жизни. Они станут туннели рыть, как кроты, и все равно они будут в Америку попадать. Мигранты – это дождь. Когда поляки говорили, что они будут строить забор для борьбы с миграцией, то это ложь и обман. Так с миграцией невозможно бороться.

Олег Гайдукевич:

Ни Америка не смогла, ни другие страны, ни Европейский союз в целом, который гораздо мощнее. Это списывание денег – раз, и второй момент, политический момент – еще раз подчеркнуть противостояние с Беларусью, мол, мы назло вам поставим забор. Но при этом они делают не нам плохо, а своему народу и нашей общей природе. И они же, эти польские власти, поедут на международную конференцию по защите природы и окружающей среды и будут там рассказывать. У них в лесу мигранты закопаны, которых они поубивали, у них стена стоит, и животные погибают, которые идут через лес, но мы зато будем защищать права геев, будут приезжать и рассказывать про толерантность: мы за экологию, мы за зеленую экономику. Эти сказки рассказывать, а на делах ничего не делать. Юлия Бешанова:

Если говорить о том, что сейчас граница и национальная безопасность связаны как никогда тесно, как вам кажется, как стоит реагировать на те провокации, с которыми мы сталкиваемся? Ведь это явная провокация. О провокациях на белорусской границе: у них была задача – спровоцировать нас на радикальные шаги Олег Гайдукевич:

Спокойно реагировать, как реагируем мы. Юлия Бешанова:

Но вы же сами сказали, что нанесем удар. Олег Гайдукевич:

Если будет реальная угроза, нанесем. Но одна из задач этих провокаций – спровоцировать нас на какие-то радикальные шаги. Это же понятно, мы прекрасно понимаем. Помните, когда польские пограничники и спецслужбы нарушали государственную границу? Помните, когда они в отношении наших журналистов применяли спецсредства? Пострадали российские и белорусские журналисты. Это уже было нарушение территориальной целостности Республики Беларусь. Для чего это делалось? Для одной простой причины: спровоцировать нас еще больше.

Юлия Бешанова:

Но мы же тогда не ответили на это провокацию? Мы сейчас не поддаемся на провокации, это и спасает Европу от большой войны Олег Гайдукевич:

Нет. На этой неделе Президент обратился в ООН, это было очень знаковое обращение. Потому что то, что мы сейчас не поддаемся на провокации, это как раз и спасает Европу от большой войны, в том числе наши действия, что мы хотим мира. Несмотря на то, что нас провоцируют, мы не поддаемся. Мы не делаем, как они. Мы не поступаем, как они. Ровно год назад практически был инцидент с самолетом на территории Беларуси. Об этом надо говорить. Где международные расследования? Год прошел – итогов нет. Незаконное обвинение в отношении нашей страны не сняты, хотя их не было. Мы сегодня с вами говорили о границе. Где расследования по мигрантам, убитым в лесах Польши? Нет. Прошло несколько месяцев, год скоро будет. Где расследования? Нет и не будет. Двойные и тройные стандарты. Поэтому если бы мы вели себя так, как они, то нас бы уже обвинили еще больше во всех смертных грехах, а самое главное, что был бы больший риск втянуть всю Европу в этот конфликт, который сейчас разгорается в Украине. А я, кстати, убежден, что такой риск остается, потому что Польша, которая сейчас у нас на границе сконцентрировала огромное количество вооружения, техники и войск, к сожалению, ее власти несамостоятельные. Если вдруг американцам понадобится, чтобы этот костер войны разгорелся больше… В этом и жуть ситуации. Сами поляки войны не хотят, литовцы войны не хотят, но если надо будет Польшу кинуть в эту горловину войны, то это произойдет. Но наша задача – это все предотвратить. Как предотвратить? Первое – усилить армию (мы сейчас этим занимаемся, мы закупили новейшее вооружение, мы укрепили границу); и второе – не поддаваться на провокации. Они уже говорят: это сценарий «Б». Чтобы этот сценарий «Б» не сработал, мы сейчас и работаем

Олег Гайдукевич:

Есть еще один момент важный. Изменилась риторика телеканалов экстремистских на территории Польши, которые вещают на Беларусь. Если раньше у них была ставка на государственный переворот, революцию, то сейчас они уже в открытую… Вышло несколько передач, и они говорят, что в Беларуси можно сменить власть только внешним вторжением. Они уже карту рисуют, с какой стороны, по их мнению, пойдут войска. И это не просто так. Мы прекрасно понимаем, что журналисты, которые работают на этом якобы белорусском канале, на самом деле это экстремистский канал, работающий в польских национальных интересах, они выполняют заказ. А заказ простой: готовить общественное мнение к такому возможному сценарию. Они уже говорят: это сценарий «Б». Для того, чтобы этот сценарий «Б» не сработал, мы сейчас и работаем. Это наша сила, что 30 лет мы этим занимались. Если бы Лукашенко, например, наш Президент, проснулся в 2021 году и сказал: начинаем заниматься границей, начинаем заниматься спецслужбами, начинаем заниматься армией, было бы поздно. Наша сила в том, что мы этим занимались на протяжении десятков лет. Поэтому не получился в 2020-м госпереворот, не получится и сейчас вторжение. Юлия Бешанова:

Поляки тоже карту рисуют и делят. Я ездил на границу, когда был миграционный кризис, и вот что удивило Олег Гайдукевич:

Я как депутат ездил на границу, когда был миграционный кризис. Я прошел там не один километр границы. И ночевал в лесу с мигрантами, все это видел. Идешь по нашей территории – чистота, порядок, очередей нету. Все очереди создаем не мы. Это правда, я сам прошел, посмотрел. Все там – или на территории Литвы, специально спит он. Даже когда не было этих отношений таких плохих, помню, на машине едешь, белорусские пограничники работают прекрасно, только переезжаешь на литовскую территорию – то он чай пьет, он печенье ест, у него пряники. Все медленно. И считают себя великими европейцами. Какие вы европейцы? Вы бездельники, тунеядцы. Никогда вы Европой не будете. Это с тех времен. У нас всегда на границе был порядок.

Олег Гайдукевич:

Я хочу отметить один момент: Беларусь никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от диалога ни с одним своим соседом. Готова обсуждать борьбу с терроризмом, экстремизмом, любые вопросы по улучшению ситуации для наших граждан. Мы делаем шаги. Посмотрите, мы ввели безвизовый режим для стран Прибалтики, и какое количество граждан этих стран сейчас едет к нам. Мы разделяем власть и народ. Зачем мы должны делать плохо народу? И второй момент, мы действительно, в отличие от тех, кто кричит о мире, думаем о мире и готовы на него работать. И никогда мы не откажемся от диалога. И если с нами хотят вести равноправный, честный диалог по решению конкретных задач, мы никогда от него не откажемся. Конечно, сейчас они злятся. Задача была – превратить Беларусь в геополитический полигон. На примере Украины против России. Не получилось. И когда сейчас Россия проводит специальную операцию в Украине, стало видно, почему это было важно. Представьте на секунду, что Беларусь не с Россией. Сразу мы понимаем, что фактически у России ситуация ухудшается гораздо больше, поэтому и санкции в отношении нас вводят. Мы в специальной операции не участвуем. Они обвиняют нас в какой-то агрессии. Какая агрессия? Беларусь в специальной операции не участвует. Санкции заодно. Россию не предает, Россию не бросает. Отказывайтесь повернуться на Запад. Нейтралитета же не бывает. Они же не хотят от нас нейтралитета. Они хотят, чтобы здесь стояло НАТО. Какой нейтралитет? Это сказки. Они хотят, чтобы в Беларуси было НАТО. Нейтралитета не бывает. Финляндия и Швейцария, которые вступают в НАТО, на самом деле это всего лишь формальное оформление того, что было на протяжении 30 лет. Потому что если взять карту расположения ПВО в Европе, то при любом конфликте как останутся в стороне Швейцария и Финляндия? Это невозможно. Вот и все. Украина всего лишь инструмент войны НАТО с Россией

Олег Гайдукевич:

К сожалению, идет глобальное противостояние в мире. Украина всего лишь инструмент войны НАТО с Российской Федерацией. Мы уже видим, что страны НАТО не скрывают того, что они ведут войну с Россией, как они считают, до победы. Мой сценарий развития ситуации следующий: любая война заканчивается миром. Вопрос – когда и какой ценой? Вот как раз Беларусь и, на мой взгляд, Россия – мы предлагаем вот это противостояние закончить малой кровью, потому что мы знаем, что мы никогда не проиграем. Мы не хотим этого противостояния, мы готовы договариваться и решать. Еще один важный момент. Сила нашего государства должна быть в том, что мы должны быть готовы к любому сценарию – от худшего к лучшему. Я думаю, что в этом залог успеха. Мы сейчас должны свои спецслужбы, войска готовить к самому худшему сценарию из возможных, но при этом дипломаты, политики, парламент должны работать на то, чтобы этот сценарий не случился. Мы должны быть сильными, другой альтернативы нет. Как только встанешь на колени, станешь слабым, ты ничего не решишь. У тебя заберут все, что было, все равно обманут и при этом еще и без борьбы. «Нет сильных спецслужб, нет сильной армии – нет страны»