Александр Тищенко: «Белорусская граница находится в постоянной готовности к провокациям. Сегодня это готовность №1»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности, и Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Встречаемся мы с вами незадолго до Дня пограничника, поэтому хотелось бы поговорить о том, как сейчас обстоят дела на наших рубежах. Ситуация на границе крайне неспокойная, то и дело мы видим новости о том, что какие-то провокации случаются. Как вы оцениваете, что сейчас происходит на белорусской границе? Есть ли какая-то опасность для нас? Белорусская граница сейчас больше находится под фактором защиты

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Обычно границу всегда тревожили такие вещи, как миграционная и криминогенная обстановки. Сегодня она больше связана с военно-политической обстановкой, она на границе очень сложная. Поэтому и все акценты по силам и средствам определяются, исходя из военно-политической повестки. Граница сегодня находится в самом усиленном варианте, она больше находится под фактором защиты, чем охраны. Поэтому вопросы защиты, которые даже Президент поднимал еще в более спокойные времена, они как раз сегодня очень сильно пригодились. Юлия Бешанова:

Мы уже не раз говорили о том, что границу укрепляем, укрепили. Речь идет прежде всего о каком-то технологическом прогрессе или в том числе людских ресурсах? Наша граница буквально нашпигована техническими средствами охраны Александр Тищенко:

Давайте исходить из того, что последняя тенденция – Европа стала быстренько строить заборы. Это говорит о том, что они не выполняли те задачи и функции, которые на них возлагались с точки зрения охраны границы, чисто полагались на белорусский фактор. Мы охраняли эту границу, поэтому они оказались перед своей ситуацией, мягко говоря, голыми с точки зрения границы. А технически, профессионально мы границей занимались всегда. Сегодня граница буквально нашпигована техническими средствами охраны границы. Это интеллектуальные средства, которые способны самообучаться, которые способны оперативно выдавать любую оценку обстановке и управлять снарядами. Плотность снарядов выросла в несколько раз. Плюс на вторых эшелонах сегодня находятся подразделения территориальной обороны и военные подразделения. Что граница прикрыта, мы можем говорить с полной уверенностью. Олег Гайдукевич: «Мы сейчас должны свои спецслужбы, войска готовить к самому худшему сценарию». Читайте здесь.

Юлия Бешанова:

Просто не могут же люди так долго находиться в таком усиленном режиме. Ситуация с беженцами, наверное, стала своеобразным экзаменом для наших пограничников. Как вы оцениваете, как справились тогда с этой ситуацией? Ведь сложно было тогда всем на границе. «Ситуация с беженцами была лакмусовой бумажкой, которая высветила проблемы в Европе» Александр Тищенко:

Ситуация с беженцами просто была лакмусовой бумажкой, которая высветила проблемы в Европе, потому что Европа как раз тогда и вскрыла свое лицо, которое действительно оказалось зверским по отношению к беженцам. Ведь посмотрите, потоки мигрантов всегда были, всегда Беларусь рассматривалась с точки зрения миграционных потоков как транзитное направление. Когда Беларусь сдерживала и возвращала эти потоки обратно, то все считалось нормальным. Когда пришлось охранять границу европейским службам, то они четко показали, насколько они негативно относятся к мигрантам. Все эти слова, вся эта политика оказались ложными и фальшивыми. Да, пришлось государству решать проблему с размещением, питанием, сдерживанием, тем не менее мы сохранили свое достоинство, мы остались людьми по отношению к тем несчастным, которые спасались от войны. Юлия Бешанова:

Как пограничная служба сработала? Александр Тищенко:

Пограничная служба работала как часы, причем работала она не одна, а работала целая государственная система, целая правоохранительная система: работали исполкомы, общественные организации, спецслужбы, правоохранительные структуры – все были нацелены на то, чтобы не допустить эскалации на этом участке из-за мигрантов, из-за беженцев, потому что там пахло серьезным боевым задором со стороны поляков. Юлия Бешанова:

Но выглядело это устрашающе. Вы говорили, что тогда применяли спецсредства, действительно перешли границу. Я так понимаю, ответа от международного сообщества по расследованию этого инцидента тоже пока нет? «Международная картинка подается так, что мы виноваты во всех проблемах»

Александр Тищенко:

Мировое сообщество, к сожалению, закрывает глаза на эти вещи. В принципе, все международные нормы нарушаются. Мы демонстрируем свою готовность к конструктивным отношениям. Но международная картинка подается так, что мы виноваты во всех проблемах. С точки зрения возможности каких-то конфликтов, не дай бог еще вооруженных, тяжелых, здесь тоже существует проблема. Я полагаю, что даже не Польша будет в этом участвовать. Потому что буквально сегодня уже были заявления со стороны Украины относительно того, что они ждут от нас якобы каких-то обстрелов с нашей территории. Я сказал бы так: белорусская граница находится в постоянной готовности к провокациям. Сегодня это готовность № 1. «Внимание со стороны Президента к вопросам охраны и защиты границы всегда было ежегодно. Это как пульс» Александр Тищенко:

Решение на охрану границы, между прочим, принимает Президент, а не председатель Госпогранкомитета. Утверждает именно Президент. Поэтому внимание со стороны Президента к вопросам охраны и защиты границы всегда было ежегодно. Это как пульс. Юлия Бешанова:

Был период, когда мы гордились тем, что мы достаточно открыто и откровенно общаемся с коллегами по ту сторону границы. Обменивались информацией и вместе проводили какое-то расследование. Сейчас вся эта многолетняя работа сошла на нет? Александр Тищенко:

Мы всегда строили пояс добрососедства с точки зрения границы и всегда делились опытом и перенимали опыт, который был полезен для охраны границы. И с точки зрения уже тех высот по времени я могу сказать, что отношение к нам, которое выглядело как дружеское, по сути дела, было позицией мягкой силы. Они таким образом втягивали наших специалистов, наши интересы в свои сети для того, чтобы потом здесь закрепиться.

Александр Тищенко:

Я сейчас вспоминаю 1990-е годы, когда приезжали немцы, Польша как раз переходила в Евросоюз. Ее буферная задача должна была перейти в Беларусь. И тогда, еще при Шушкевиче, Кебиче, немцы сюда приехали и стали учить нас ловить мигрантов, останавливать наркотрафики и все остальное. Вроде как выглядит как благое дело, как задача. А сейчас с этой высоты я смотрю и понимаю, что нам была уготована участь санитарного кордона, где мы должны были это все останавливать. Мы должны были быть застроенными центрами миграции, различными КПЗ, тюрьмами, которые бы это все дело здесь и останавливали. То есть вот наша участь. И постепенно вот эта задача должна была к нам перейти, после Польши. Сегодня все эти планы провалились. И видно было, как со временем они нервничают из-за этого. И что вроде бы как мы, особенно то, что касалось реадмиссии, они же полагали, что мы сейчас быстренько ее подпишем и будем на себя принимать все, что им не нравится с точки зрения миграции. Мы подписали, очень долго мы к этому шли. Но эти отношения сразу же стали портиться. Почему? Потому что мы стали работать и заставляли их работать, а им это не нравится. Юлия Бешанова:

Как будет дальше развиваться ситуация в регионе? Ведь действительно все очень напряженно. Скажем так, ситуация меняется буквально на глазах за считаные часы. «Обстановка может измениться только тогда, когда решится вопрос с Украиной» Александр Тищенко:

Я скажу так, мы пока заложники ситуации, которая складывается вокруг нас. К сожалению, Запад не дает возможности таким странам, как мы и Россия, работать во внешнеполитической задаче. Смысл изолировать и давить сегодня у них, наверное, стоит в первом ряду в отношениях с нами. Обстановка может измениться только тогда, когда решится вопрос с Украиной. Исходя из этого, как она пойдет, соответственно, изменятся и тональность, и смыслы обстановки и политики вокруг нас.

Юлия Бешанова:

То есть пока там не стабилизируется ситуация, ждать чего-то… Александр Тищенко:

Невозможно ждать каких-то оздоровлений, если очаг болезни находится у тебя буквально под границей. Правильно Олег Сергеевич [Олег Гайдукевич – прим. ред.] говорил, что если представить Беларусь отдельно от России, то это будет уже даже не Беларусь, название даже у поляков есть к этому. Юлия Бешанова:

Они уже вообще карту рисуют, как что делить. Александр Тищенко:

Они рисуют линию Керзона. Она опять их тревожит. То есть это линия, которую провел министр иностранных дел Британии. Юлия Бешанова:

Если вернуться к предстоящему профессиональному празднику пограничников, был период, когда служба не только в пограничных войсках, но и вообще служба в армии потеряла свой престиж. Как сегодня, в такой непростой ситуации? Охотно ли идут служить, носят погоны, становятся пограничниками? О погранслужбе: там служат ребята лучшие из лучших по всем параметрам Александр Тищенко:

Престиж потерялся, наверное, с 1990-х. Я помню, что в пограничные войска все время просились, на призывной комиссии ребята просились попасть именно в пограничные войска. Это считалось престижным, это особая значимость. Туда подбирают ребят не просто по первой категории здоровья, но они еще морально-этические качества соблюдают. То есть там, на границе, собираются и служат ребята лучшие из лучших по всем параметрам. Юлия Бешанова:

Сейчас не боятся идти служить на границу?