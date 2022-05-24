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«Это иррациональный неконтролируемый страх». Как развивается фобия и как избавиться от панического ощущения?

24 мая 2022 17:56
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Учащенный пульс, дрожь и слабость в ногах. Преодолеть дикий ураган эмоций для многих – испытание со звездочкой. Сделать шаг навстречу своим страхам – значит, столкнуться с фобией лицом к лицу.

«Это иррациональный неконтролируемый страх». Как развивается фобия и как избавиться от панического ощущения?-1

Кристина Смольская, гештальт-терапевт, эксперт по эмоциональному интеллекту:
Фобия – это иррациональный неконтролируемый страх. Даже если вы понимаете, что вам ничего не угрожает, вам все равно это не помогает.

«Это иррациональный неконтролируемый страх». Как развивается фобия и как избавиться от панического ощущения?-4

Сегодня специалисты выделяют около 400 видов фобий. Для одного совершенно непреодолим переход через мост, другого паника охватывает, если он просто смотрит на грибы или цветок. Существуют даже понятия фобофобии – страха перед тем, чтобы столкнуться с переживанием страха, и панофобия – страха вообще перед всем.

«Это иррациональный неконтролируемый страх». Как развивается фобия и как избавиться от панического ощущения?-7

Кристина Смольская:
У фобий есть два процесса: травматический момент и обусловленность. Обусловленность связана с ассоциацией и избеганием. Например, человек едет за рулем и вдруг ему становится плохо на дороге. Он начинает очень тревожиться, беспокоиться – вдруг что-то произойдет? В этот момент у него связываются две вещи: дорога и опасность. То есть дорога у него начинает ассоциироваться с опасностью. Это закрепляется. Но это еще не фобия. Фобия начинается, когда человек начинает избегать этой ситуации. То есть он боится садиться за руль.

«Это иррациональный неконтролируемый страх». Как развивается фобия и как избавиться от панического ощущения?-10

Чтобы избавиться от такой привычки, попытайтесь заглянуть вглубь своего сознания и отыскать ответы там. Не идите у фобии на поводу, постоянная изматывающая борьба с внутренним страхом может привести к развитию депрессии.

Кристина Смольская:
Согласно исследованиям, самое лучшее, что можно делать, это экспозиционная терапия. Например, человек боится ездить в лифте. Тогда человек составляет себе план. Сначала он подходит к лифту, нажимает на кнопку и смотрит: ага, лифт приехал, уехал – все. Следующий шаг заходит в этот лифт с человеком, который будет его сопровождать. Зашел, вышел все. Следующий шаг – проехать один этаж с этим человеком, затем все это сделать самому. И что происходит? Разрывается эта ассоциация, где лифт – это опасность.

«Это иррациональный неконтролируемый страх». Как развивается фобия и как избавиться от панического ощущения?-13

А вообще, появление фобии лучше предупредить. Если вы заметили, что у ребенка начинает формироваться боязнь темноты, к примеру, не закрывайте на это глаза, поговорите с малышом, узнайте, почему он боится. Может быть, ему просто не хватает вашей поддержки и внимания.

# Психология # общество # Кристина Смольская # Вероника Макаревич # Фотофакт

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