«Это иррациональный неконтролируемый страх». Как развивается фобия и как избавиться от панического ощущения?

Учащенный пульс, дрожь и слабость в ногах. Преодолеть дикий ураган эмоций для многих – испытание со звездочкой. Сделать шаг навстречу своим страхам – значит, столкнуться с фобией лицом к лицу.

Кристина Смольская, гештальт-терапевт, эксперт по эмоциональному интеллекту:

Фобия – это иррациональный неконтролируемый страх. Даже если вы понимаете, что вам ничего не угрожает, вам все равно это не помогает.

Сегодня специалисты выделяют около 400 видов фобий. Для одного совершенно непреодолим переход через мост, другого паника охватывает, если он просто смотрит на грибы или цветок. Существуют даже понятия фобофобии – страха перед тем, чтобы столкнуться с переживанием страха, и панофобия – страха вообще перед всем.

Кристина Смольская:

У фобий есть два процесса: травматический момент и обусловленность. Обусловленность связана с ассоциацией и избеганием. Например, человек едет за рулем и вдруг ему становится плохо на дороге. Он начинает очень тревожиться, беспокоиться – вдруг что-то произойдет? В этот момент у него связываются две вещи: дорога и опасность. То есть дорога у него начинает ассоциироваться с опасностью. Это закрепляется. Но это еще не фобия. Фобия начинается, когда человек начинает избегать этой ситуации. То есть он боится садиться за руль.

Чтобы избавиться от такой привычки, попытайтесь заглянуть вглубь своего сознания и отыскать ответы там. Не идите у фобии на поводу, постоянная изматывающая борьба с внутренним страхом может привести к развитию депрессии. Кристина Смольская:

Согласно исследованиям, самое лучшее, что можно делать, – это экспозиционная терапия. Например, человек боится ездить в лифте. Тогда человек составляет себе план. Сначала он подходит к лифту, нажимает на кнопку и смотрит: ага, лифт приехал, уехал – все. Следующий шаг – заходит в этот лифт с человеком, который будет его сопровождать. Зашел, вышел – все. Следующий шаг – проехать один этаж с этим человеком, затем все это сделать самому. И что происходит? Разрывается эта ассоциация, где лифт – это опасность.