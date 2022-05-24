Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?

Новости Беларуси. На старте посевной кампании поползли слухи, что из-за санкций Беларусь испытывает нехватку семенного материала сахарной свеклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И страну ждет дефицит сахара. Фейки, которые добрались до сельскохозяйственной отрасли, развеял Президент. Глава государства поручил вырастить в Беларуси пять миллионов тонн этой культуры. Сахар входит в список стратегических товаров, наравне с хлебом и солью, а потому внимание к урожаю сладких корнеплодов в 2022 году особенное.

Юлия Мычка, корреспондент:

Сельхозпредприятие «Овсянка» – лидер по возделыванию сахарной свеклы не только Горецкого района, но и всей Могилевской области. В прошлом году с одного гектара этой земли взяли 512 центнеров сладких клубней. Сейчас заботятся о том, чтобы урожай этого года был не хуже прошлогоднего.

Всходы сахарной свеклы на полях сельхозпредприятия чуть больше сантиметра. Нежные ростки днем набираются силы, а в небо тянутся ночью. Холодная и затяжная весна пока не дает возможности растению раскинуть листья. Аграрии ждут тепла, но не сидят сложа руки. Сейчас самое время первой химической прополки. Для получения высоких урожаев нужна высокая частота посевов.

Вот у нас свекла. Фаза семядольные листочки. Вот сорняки пошли: рапс, фиалка. Нам, конечно, очень важно сейчас снять сорняки, чтобы они не забирали силы.

Механизатор Александр Шнейдер на прополке работает по принципу медика: главное – не навредить. Во время обработки важно не наслаивать одну полосу на другую, а это почти ювелирная работа.

Виталий Секушенко, директор сельхозпредприятия «Овсянка имени И. И. Мельника»:

Ты смотри, прямолинейность. Как ты первый раз натопчешь колею, так и последующие обработки все по этой колее.

Александр один из лучших механизаторов в хозяйстве. В прошлом году за сахарный урожай получил премию. В помощь труженику полей – навигатор и не только. За четкость линий отвечает орел на капоте. Оказалось, что птица из слоновой кости сидит здесь не столько для красоты, сколько для дела.

Александр Шнейдер, механизатор сельхозпредприятия «Овсянка имени И. И. Мельника»:

На данном тракторе это нужная вещь, потому что я еще, помимо химпрополки бураков, занимаюсь посадкой бураков. Это как курсор, направление.

Нынче у «Овсянки» есть все шансы повторить успех прошлого года, когда урожай оказался рекордным для всего региона, а рентабельность составила почти 30 %. На сладких корнеплодах предприятие заработало полтора миллиона рублей. Деньги сразу пустили в дело, выручку решили инвестировать в технику: купили плуг и культиватор. С завистью на сладкий урожай поглядывают соседи. Местные говорят, что секрет увесистых корнеплодов в особенностях здешней почвы.