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Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?

24 мая 2022 18:06
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Новости Беларуси. На старте посевной кампании поползли слухи, что из-за санкций Беларусь испытывает нехватку семенного материала сахарной свеклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И страну ждет дефицит сахара. Фейки, которые добрались до сельскохозяйственной отрасли, развеял Президент. Глава государства поручил вырастить в Беларуси пять миллионов тонн этой культуры. Сахар входит в список стратегических товаров, наравне с хлебом и солью, а потому внимание к урожаю сладких корнеплодов в 2022 году особенное.  

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-1

Юлия Мычка, корреспондент:  
Сельхозпредприятие «Овсянка» – лидер по возделыванию сахарной свеклы не только Горецкого района, но и всей Могилевской области. В прошлом году с одного гектара этой земли взяли 512 центнеров сладких клубней. Сейчас заботятся о том, чтобы урожай этого года был не хуже прошлогоднего.  

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-4

Всходы сахарной свеклы на полях сельхозпредприятия чуть больше сантиметра. Нежные ростки днем набираются силы, а в небо тянутся ночью. Холодная и затяжная весна пока не дает возможности растению раскинуть листья. Аграрии ждут тепла, но не сидят сложа руки. Сейчас самое время первой химической прополки. Для получения высоких урожаев нужна высокая частота посевов. 

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-7

Вот у нас свекла. Фаза семядольные листочки. Вот сорняки пошли: рапс, фиалка. Нам, конечно, очень важно сейчас снять сорняки, чтобы они не забирали силы.  

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-10

Механизатор Александр Шнейдер на прополке работает по принципу медика: главное – не навредить. Во время обработки важно не наслаивать одну полосу на другую, а это почти ювелирная работа.  

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-13

Виталий Секушенко, директор сельхозпредприятия «Овсянка имени И. И. Мельника»:  
Ты смотри, прямолинейность. Как ты первый раз натопчешь колею, так и последующие обработки все по этой колее.  

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-16

Александр один из лучших механизаторов в хозяйстве. В прошлом году за сахарный урожай получил премию. В помощь труженику полей – навигатор и не только. За четкость линий отвечает орел на капоте. Оказалось, что птица из слоновой кости сидит здесь не столько для красоты, сколько для дела.  

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-19

Александр Шнейдер, механизатор сельхозпредприятия «Овсянка имени И. И. Мельника»:  
На данном тракторе это нужная вещь, потому что я еще, помимо химпрополки бураков, занимаюсь посадкой бураков. Это как курсор, направление.  

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-22

Нынче у «Овсянки» есть все шансы повторить успех прошлого года, когда урожай оказался рекордным для всего региона, а рентабельность составила почти 30 %. На сладких корнеплодах предприятие заработало полтора миллиона рублей. Деньги сразу пустили в дело, выручку решили инвестировать в технику: купили плуг и культиватор. С завистью на сладкий урожай поглядывают соседи. Местные говорят, что секрет увесистых корнеплодов в особенностях здешней почвы.  

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-25

Виталий Секушенко:  
В хозяйстве-то я недавно работаю, второй год. А в районе очень давно. И всегда удивлялся, почему в «Овсянке» растет свекла. Мне кажется, земля тут предрасположена к тому, чтобы она росла. И без технологий она бы не выросла. Поэтому плюс технологии, плюс люди, который понимают, что нужно делать и в какие сроки, чтобы получить максимальный урожай.  

Как белорусское хозяйство борется с фейками о дефиците сахара и зачем трактору орёл из слоновой кости?-28

В прошлом году площадь под сахарную свеклу здесь увеличили на 100 гектаров. Сегодня это четыре сотни. К слову, пятая часть их них засеяна российскими семенами. По мнению агрономов, они ничуть не уступают импортным. В следующем году их долю увеличат.  

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# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Виталий Секушенко # Александр Шнейдер # Фотофакт

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