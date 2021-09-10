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«Октябрьская мне ближе, чем Зыбицкая». Спросили у архитектора, какой он видит застройку Минска

10 сентября 2021 16:27
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как дальше будет застраиваться Минск?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сколько будет истории, сколько – современных зданий? И достаточно ли истории, потому что Ратушу-то мы восстанавливали?

«Октябрьская мне ближе, чем Зыбицкая». Спросили у архитектора, какой он видит застройку Минска-1

Алексей Быковский, архитектор:
Во-первых, вы берете интервью у одного архитектора, а их в Минске очень много. Каждый архитектор, я уверен, привнесет в свой родной город частичку себя, и эта частичка будет каждый раз разная. Поэтому ответить на вопрос, каким Минск будет через 10-15 лет…

Екатерина Забенько:
Каким вы его видите? Хотелось бы вам каким видеть Минск?

Алексей Быковский:
Я, конечно, хотел бы видеть больше современной качественной архитектуры. Современная архитектура же многогранна. Помимо «наглых стекляшек» Нормана Фостера полно более «тихой» архитектуры, которая бы отлично смотрелась на минских улицах.

«Октябрьская мне ближе, чем Зыбицкая». Спросили у архитектора, какой он видит застройку Минска-4

Екатерина Забенько:
Какой уголочек Минска вам ближе всего в архитектурном плане?

Алексей Быковский:
В архитектурном плане – сложно, а в атмосферном – Октябрьская. Атмосферно я чувствую себя максимально комфортно именно в среде улицы Октябрьской. Она мне ближе, чем Зыбицкая, с ее несколько, как бы это помягче выразиться, фривольной атмосферой.

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# Архитектура # общество # Алексей Быковский # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Фотофакт

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