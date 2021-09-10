«Октябрьская мне ближе, чем Зыбицкая». Спросили у архитектора, какой он видит застройку Минска

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как дальше будет застраиваться Минск?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сколько будет истории, сколько – современных зданий? И достаточно ли истории, потому что Ратушу-то мы восстанавливали?