«Октябрьская мне ближе, чем Зыбицкая». Спросили у архитектора, какой он видит застройку Минска

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как дальше будет застраиваться Минск?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сколько будет истории, сколько – современных зданий? И достаточно ли истории, потому что Ратушу-то мы восстанавливали?
Алексей Быковский, архитектор:
Во-первых, вы берете интервью у одного архитектора, а их в Минске очень много. Каждый архитектор, я уверен, привнесет в свой родной город частичку себя, и эта частичка будет каждый раз разная. Поэтому ответить на вопрос, каким Минск будет через 10-15 лет…
Екатерина Забенько:
Каким вы его видите? Хотелось бы вам каким видеть Минск?
Алексей Быковский:
Я, конечно, хотел бы видеть больше современной качественной архитектуры. Современная архитектура же многогранна. Помимо «наглых стекляшек» Нормана Фостера полно более «тихой» архитектуры, которая бы отлично смотрелась на минских улицах.
Екатерина Забенько:
Какой уголочек Минска вам ближе всего в архитектурном плане?
Алексей Быковский:
В архитектурном плане – сложно, а в атмосферном – Октябрьская. Атмосферно я чувствую себя максимально комфортно именно в среде улицы Октябрьской. Она мне ближе, чем Зыбицкая, с ее несколько, как бы это помягче выразиться, фривольной атмосферой.
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