Пять сцен у Дворца спорта и 130 мероприятий по всему Минску. Чем День города 2021 будет отличаться от прошлых?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Какие особенности будут у этого Дня города?

Виталий Брель, начальник управления по культуре Мингорисполкома:

Во-первых, мы постарались заложить в название: «Минск – город, который объединяет». Он объединяет различные профессии, различный возраст, различные категории граждан. И в феврале, и в июле. Как выбирали дату, в которую проводится День города в Минске, читайте здесь. Конечно, на каждой локации, на каждой площадке города мы продумываем свою, как принято называть, изюминку. Что-то будет около Дворца спорта, это будет не одна обычная сцена, как мы привыкли видеть, – их будет пять. Такая модель, и в рамках этой модели сцены будут происходить действия. Новая будет площадка для «Минчанина года», подведения итогов. И «Минский мастер» – это именно парк Янки Купалы. Пройдет и в Верхнем городе мероприятие. Поэтому достаточно много будет новшеств, много интересных событий происходить в этот день.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

На сколько часов это все рассчитано? На какое время планировать выезд с семьей, чтобы везде успеть и все посмотреть? Виталий Бриль:

Все площадки заработают с 12:00. Закончатся мероприятия 11-го числа в 22:00. И, конечно же, 12-го числа у нас же «Полумарафон», то есть мероприятия продолжаются. Екатерина Забенько:

Побежим. Это неотъемлемая часть праздника уже который год. Виталий Бриль:

Формат проведения «Полумарафона» остался, как и в прежние годы. Тот же маршрут, тот же интерес различных стран для участия в «Полумарафоне». Я могу одно отметить: мы в этом году проводили музыкальный туристический сезон в Верхнем городе. И видим, что действительно жители Минска и гости уже соскучились по мероприятиям. И каждую субботу Верхний город собирает большое количество людей, классической музыки, как сейчас проходит у Ратуши.