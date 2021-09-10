Пять сцен у Дворца спорта и 130 мероприятий по всему Минску. Чем День города 2021 будет отличаться от прошлых?
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Какие особенности будут у этого Дня города?
Виталий Брель, начальник управления по культуре Мингорисполкома:
Во-первых, мы постарались заложить в название: «Минск – город, который объединяет». Он объединяет различные профессии, различный возраст, различные категории граждан.
И в феврале, и в июле. Как выбирали дату, в которую проводится День города в Минске, читайте здесь.
Конечно, на каждой локации, на каждой площадке города мы продумываем свою, как принято называть, изюминку. Что-то будет около Дворца спорта, это будет не одна обычная сцена, как мы привыкли видеть, – их будет пять. Такая модель, и в рамках этой модели сцены будут происходить действия. Новая будет площадка для «Минчанина года», подведения итогов. И «Минский мастер» – это именно парк Янки Купалы. Пройдет и в Верхнем городе мероприятие. Поэтому достаточно много будет новшеств, много интересных событий происходить в этот день.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
На сколько часов это все рассчитано? На какое время планировать выезд с семьей, чтобы везде успеть и все посмотреть?
Виталий Бриль:
Все площадки заработают с 12:00. Закончатся мероприятия 11-го числа в 22:00. И, конечно же, 12-го числа у нас же «Полумарафон», то есть мероприятия продолжаются.
Екатерина Забенько:
Побежим. Это неотъемлемая часть праздника уже который год.
Виталий Бриль:
Формат проведения «Полумарафона» остался, как и в прежние годы. Тот же маршрут, тот же интерес различных стран для участия в «Полумарафоне». Я могу одно отметить: мы в этом году проводили музыкальный туристический сезон в Верхнем городе. И видим, что действительно жители Минска и гости уже соскучились по мероприятиям. И каждую субботу Верхний город собирает большое количество людей, классической музыки, как сейчас проходит у Ратуши.
Екатерина Забенько:
Приблизительно сколько площадок по всему городу планируется организовать? Я знаю, что сейчас в районе можно отметить с не меньшим размахом, чем в центре столицы.
Виталий Бриль:
Конечно. Если брать официально утвержденный план мероприятий по проведению Дня города, 130 мероприятий только утверждено. Будет работать в каждом районе центральная площадка, где будут проходить и творческие, и концертные номера. Будут ожидать великолепная кухня, конкурсы. В городе мы берем четыре центральные площадки: Дворец спорта, Верхний город около Ратуши, площадка стелы «Минск – город-герой», где пройдут открытие и возложение в 11:00. Кстати, приглашаем всех минчан принять участие в этом мероприятии. И площадка парка Янки Купалы, где мы проведем конкурс торжественного чествования минчан года и мастеров.